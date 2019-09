La Carrozzeria Orfeo ottiene due riconoscimenti al Premio Le Maschere del Teatro Italiano

Due riconoscimenti al Premio Le Maschere del Teatro Italiano per la Carrozzeria Orfeo, compagnia che da anni porta in tutta Italia, e anche a Varese, i suoi spettacoli. La manifestazione premia gli artisti e gli spettacoli protagonisti della scorsa stagione teatrale.

Al Teatro Mercadante di Napoli, con tanto di vetrina televisiva su Rai Uno con la conduzione di Tullio Solenghi, la Carrozzeria Orfeo ha portato a casa i riconoscimenti per “Migliore autore di novità italiana” andato a Gabriele Di Luca per Cous Cous Klan e “Migliore attrice non protagonista” assegnato a Beatrice Schiros sempre per Cous Cous Klan, regia G. Di Luca, M. Setti, A. Tedeschi.

Un successo che si somma ai tanti risultati ottenuti in questi anni, premi della critica, ma anche e soprattutto premi di un pubblico che segue la Carrozzeria Orfeo, riempiendo i teatri di tutto lo stivale. Nata nel 2007 su iniziativa di Gabriele Di Luca con Massimiliano Setti e Luisa Supino, la compagnia Carrozzeria Orfeo ha prodotto spettacoli premiati come “Robe dell’Altro Mondo” (2012), “Thanks for Vaselina” (2013), “Animali da Bar” (2015) e “Cous Cous Klan” (2017).

Gabriele Di Luca, classe 1981, origini pesaresi, ma nato e cresciuto a Cazzago Brabbia, si è formato a Udine dove si è diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica: quando non gira l’Italia per i suoi spettacoli vive ancora nel Varesotto, dove insegna anche recitazione.