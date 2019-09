La Castellanzese cambia: esonerato Roncari, arriva Mazzoleni

La Castellanzese, dopo aver vinto il campionato di Eccellenza lo scorso anno, sta vivendo la prima stagione di Serie D.

Nelle prime cinque giornate di campionato la squadra neroverde si trova a 3 punti in classifica, frutto della vittoria contro il Milano City e di quattro sconfitte contro Levico, Folgore Caratese, Inveruno e Scanzorosciate.

La dirigenza ha così deciso di provare a cambiare guida tecnica, esonerando Fiorenzo Roncari. Il nuovo mister è Achille Mazzoleni che ha già guidato il primo allenamento.

Questo il comunicato societario:

USD Castellanzese comunica di aver interrotto il rapporto con l’allenatore Fiorenzo Roncari, sulla panchina neroverde dalla stagione 2018-19, a cui va un ringraziamento speciale per i traguardi raggiunti con il club e i migliori auguri per il futuro.

USD Castellanzese 1921 comunica inoltre di aver affidato l’incarico di guidare la squadra neroverde nella massima categoria dilettantistica italiana ad Achille Mazzoleni, tecnico 49enne con un passato sulle panchine della categoria della Caronnese, dell’Inveruno, dell’Oggiono e del Mapello. A lui e al suo staff tecnico un grande in bocca al lupo per il campionato che affronterà sulla panchina neroverde a partire da domenica 29 settembre in occasione del match interno con il Caravaggio, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D 2019-20.