La Comunità saluta don Giampietro nella festa dedicata alla Madonna delle Grazie

Momenti di preghiera e di festa per tutta la settimana ad Arcisate, dove quest’anno le celebrazioni per la Madonna delle Grazie coincidono con il saluto a don Giampietro Corbetta (nella foto) che lascia la Comunità pastorale della Madonna di Useria per diventare parroco e responsabile della comunità pastorale Maria Madre Immacolata di Masnago, a Varese.

Prosegue fino a venerdì 13 settembre l’iniziativa “Camminiamo con Maria per le vie di Arcisate”, mentre si prepara la processione solenne con l’effige della Madonna delle Grazie. La processione si terrà sabato 14 settembre alle 20.45 con partenza dalla Chiesa di Sant’Alessandro fino alla grotta dedicata alla Madonna, e sarà presieduta dal vicario generale monsignor Franco Agnesi, e accompagnata dalla musica della Banda di Arcisate.

Domenica 15 settembre festa grande per il congedo da don Giampietro.

Alle 10.30 sarà proprio don Giampietro Corbetta a celebrare la Messa solenne alla Grotta, cui seguirà il pranzo comunitario al parco Paolo VI. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si fa festa con musica, giochi e l’incanto dei canestri. La giornata prosegue con la preghiera alla Grotta alle 16.30 e alle 19 polentata in Oratorio. In caso di maltempo la messa si terrà a Brenno e il pranzo al PalaVelmaio.

Infine, lunedì 16 settembre, le celebrazioni si chiudono con una risottata per tutti all’Oratorio (alle 19) e la celebrazione, alle 20.45, della messa decanale in memoria dei defunti.

Qui la locandina con i dettagli del programma