“La Focale”, la festa dei 50 anni si chiude in bellezza

È una delle associazioni più attive in provincia: i suoi iscritti, appassionati di fotografia, organizzano corsi, escursioni ed eventi con professionisti di fama mondiale.

La Focale di Buguggiate festeggia quest’anno i 50 anni di attività e per celebrarlo ha programmato una serie di iniziative che si conclude nei prossimi giorni con due appuntamenti davvero interessanti. Per finire in bellezza un anno di festeggiamenti il fotoclub ha programmato l’appuntamento della “Rassegna di Immagini e Colori” nei giorni 14 e 15 settembre, nel salone delle scuderie del Borgo di Mustonate, via Salvini 31, Varese, dove saranno allestite mostre fotografiche e verranno proiettati audiovisivi inediti interamente realizzati dai soci dell’associazione.

Il programma di sabato 14 settembre prevede alle 18 l’apertura delle mostre fotografiche e alle 21 la proiezione di alcuni audiovisivi realizzati dai soci; dopodiché la serata proseguirà con una lezione di “fotogiornalismo e ricerca” tenuta dal maestro internazionale di fotografia Giorgio Lotti (la foto dell’articolo è sua).

La prima proposta di mostra collettiva dal titolo “Immagina” vuole stimolare l’immaginazione di chi guarda, spingendolo a interpretare ciò che ha davanti. «Vorremmo che ogni fotografia fosse l’inizio di una piccola o grande storia – spiegano i responsabili de La Focale- .

Non poteva mancare poi qualcosa di un po’ più spiritoso, che richiamasse il cinquantesimo anniversario, si propone pertanto una mostra collettiva intitolata “50” – un tema affrontato con giuste dosi di leggerezza e spensieratezza che dimostra come questo numero può ricorrere in differenti modi nella vita di tutti i giorni».

Più seria invece la proposta di mostra personale di Elena Pezzullo, in collaborazione con Emanuela Montalbetti, dal titolo “Storie di vita lasciate a metà“.

Elena, socia del fotoclub, ha voluto raccontare la vita spezzata dalla malattia di suo fratello e di altre pazienti, cercando di mostrare il passato, le passioni e il percorso che queste persone hanno lasciato a metà, immortalando la loro fatica di vivere il quotidiano e quella dei loro cari di accettare la loro assenza.

Le mostre proseguiranno anche domenica 15 settembre a partire dalle 15, quando il fotoclub invita tutti a partecipare ad un pomeriggio di set fotografici in compagnia della Victorian Steampunk Society sul tema “tea and horses” – un tea party, in perfetto stile vittoriano.

Questo il programma delle giornate:

Sabato 14 settembre

ore 18: apertura mostre fotografiche collettive

ore 21: proiezione audiovisivi realizzati dai soci de “la Focale di Buguggiate”

ore 22: lectio magistralis di Giorgi Lotti di “fotogiornalismo e ricerca”



Domenica 15 settembre

ore 15: apertura mostre fotografiche collettive

ore 15: set fotografici a tema “STEAMPUNK”

ore 18: aperitivo di chiusura evento

Per altre info: www.focale.it