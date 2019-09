La maglia gialla Bernal alla Tre Valli? Una speranza che può diventare realtà

La nuova collocazione nel calendario mondiale della Tre Valli Varesine, a ridosso del Giro di Lombardia (quinta e ultima “classica monumento” della stagione) ha permesso alla gara della “Binda” di avere al via, negli ultimi due anni, molti grandi nomi del ciclismo internazionale a partire da Alejandro Valverde che nel 2018 portò in via Sacco la maglia iridata.

Una situazione destinata a ripetersi anche quest’anno: saranno probabilmente 14 le squadre di World Tour presenti alla corsa di martedì 8 ottobre (partenza da Saronno e arrivo a Varese) e tra queste ci sarà anche il Team Ineos, quello che fino alla scorsa primavera era la Sky, la squadra più forte del mondo almeno nei grandi giri. Proprio la squadra britannica potrebbe portare in dote alla Tre Valli Varesine nientemeno che Egan Bernal, il 22enne colombiano che ha conquistato con un pizzico di sorpresa l’ultima edizione del Tour de France. (foto Team Ineos)

A rilanciare la notizia è stata la Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 4 settembre, in un articolo in cui si parla dell’avvicinamento di Bernal al finale di stagione. Un programma che ha una logica: il “Lombardia” è un obiettivo realistico per il campioncino colombiano (il diminutivo è ovviamente relativo alle sue qualità fisiche, non certo al talento…) e le strade italiane e varesine sono adatte a prepararlo al meglio alla “Classica delle foglie morte”. Bernal poi, conosce ben l’Italia, ha vissuto in Piemonte e ha sfiorato anche il Lago Maggiore quando correva con la Androni Giocattoli il cui sponsor, Mario Androni, ha casa ad Angera e azienda poco oltre il fiume Ticino. Fu proprio il signor Mario a parlarci del colombiano subito dopo il trionfo di Parigi (leggete QUI)

Insomma, tanti tasselli potrebbero andare al loro posto assicurando alla Tre Valli uno (un altro) dei massimi nomi del pedale mondiale. La “Binda”, società organizzatrice, preferisce però professare cautela sulla notizia. Bernal – fanno sapere dalla società ciclistica – è tra i pre-iscritti come altri grandissimi corridori ma da qui al 7 di ottobre (vigilia della corsa) gli elenchi consegnati dai team possono cambiare per i motivi più disparati: scelte dei direttori sportivi, malesseri, infortuni, impegni di vario tipo. Chiaramente la “Binda” è al lavoro per assicurarsi la presenza di Bernal e di altri big ma al momento non vuole illudere nessuno. Però, se lo scorso anno arrivarono Valverde e Nibali, Pinot e Bardet, Trentin, Uran e Gesink, è lecito sperare di vedere il piccolo colombiano dai polmoni infiniti e dalle gambe scattanti.