Salvini attacca M5s e Conte: “Dalla rivoluzione al voto a Casini, Monti e Renzi”

Come atteso è quella di Salvini la voce più critica dal coro delle opposizioni. Il leader leghista ed ex ministro dell’Interno nel primo Governo Conte ha stigmatizzato dai banchi del Senato la nascita del nuovo esecutivo a guida Pd, M5s e Leu prendendosela soprattutto con lo stesso premier Giuseppe Conte e i parlamentari grillini.

«Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Monti e Renzi – ha detto in aula l’ex ministro rivolgendosi ai parlamentari M5s -. Io invece questa sera parlerò ai miei figli a testa alta, con una poltrona in meno ma tanta dignità in più».

La parola “dignità” è stata scandita a più riprese come un coro da stadio rivolto al premier conto dai banchi della Lega. «Siete maggioranza grazie ad un gioco di palazzo ma siete minoranza nel paese – ha continuato Salvini nel suo intervento – ma ora ci sono elezioni regionali alle porte, in Umbria, in emilia Romagna, in Calabria, nelle marche in toscana, in Puglia, nel Veneto, ecc. e la verità verrà a galla».

E ancora, rivolto ai M5s, Salvini ha concluso: «non so per che cosa abbiate barattato per fare quello che state facendo. Penso a chi era entrato in questo palazzo per fare la rivoluzione. Ora buon divertimento, ma noi torneremo presto a governare questo paese per amore dell’Italia».