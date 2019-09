La rotonda di Cugliate si farà, approvato il finanziamento del bando regionale

La nuova rotonda tra la statale 233 e la provinciale di via Torino ha ottenuto i finanziamenti necessari alla sua realizzazione.

Sono stati pubblicati da Regione Lombardia i risultati del bando di cofinanziamento per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale e l’opera pensata dal Comune du Cugliate e la Provincia di Varese è risultata vincente.

L’opera, il cui costo previsto è di 400mila euro, sarà dunque finanziata per 200mila euro attraverso il bando regionale, e per la cifra restante in ugual misura tra la Provincia di Varese e il Comune di Cugliate Fabiasco.

«Una buona notizia perché risolverà un problema di sicurezza importante in quella zona – commenta l’assessore provinciale Marco Magrini -. L’ente provinciale continua a dimostrare di saper fare squadra coi comuni e ottenere risultati».