La Sagra del Fungo di Brinzio fa trentasette: benvenuto autunno!

Era il 28 settembre 1980 quando la Pro Loco Brinzio organizzava per la prima volta la “Sagra del Fungo“: chi c’era a quel tempo ricorda ancora come i pochi kg di provviste che erano state approntate per l’occasione andarono esauriti a tempo di record, a fronte delle oltre seimila persone che si riversarono in paese, attratte dai ricchi piatti di polenta, funghi e selvaggina.

Quasi quarant’anni dopo molte cose sono cambiate, ma la Sagra ha mantenuto intatto il proprio “appeal”, diventando un appuntamento irrinunciabile (ben oltre i confini provinciali) per salutare l’estate e dare il benvenuto ai sapori e alle atmosfere dell’autunno. Un affetto confermato dal generale disappunto con cui vennero accolte le uniche due “battute d’arresto” che hanno spezzato l’annualità dell’evento, sempre “battezzato” da decine di migliaia di visitatori.

Anche quest’anno, sabato 14 e domenica 15 settembre, cuore della manifestazione è la grande cucina del Parco Comunale, che per due giorni (sabato solo a cena, domenica sia a pranzo che a cena) sfornerà prelibatezze e specialità a base di funghi porcini e non solo, con in più la comodità del servizio al tavolo e la possibilità di usufruire dell’asporto.

Il centro storico sarà invece animato dalla consueta mostra micologica, curata dal Cral Whirlpool, e dai molti banchetti di funghi freschi e secchi e articoli d’artigianato. Sarà inoltre possibile immergersi nell’atmosfera della “civiltà contadina” grazie alle visite guidate e ai laboratori tematici che si svolgeranno per le vie del paese e al Museo della cultura rurale prealpina, che resterà aperto per tutta la manifestazione. Last but not least, la musica dal vivo per un salutare “ballo digestivo”.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo: il parco è stato infatti dotato di una tensostruttura, che insieme ai locali comunali garantiscono oltre 1.000 posti a sedere. Un consiglio: arrivare con buon anticipo, così da evitare eccessivi assembramenti e per avere più tempo per godersi la quiete dell’autunno brinziese!

Per tutte le informazioni: email info@prolocobrinzio.it, tel. 3470331560 e 3495625432.