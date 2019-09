La scuola del futuro inizia all’istituto Ponti

Partenza con il piede sull’acceleratore all’Isis Ponti di Gallarate. Scelta come capofila di un progetto nazionale sull’innovazione didattica assistita dalle tecnologie, domani, martedì 17 settembre, ospiterà la prima tappa di “Future Smart Teacher”.

Docenti dell’area Nord del paese si troveranno nel pomeriggio per conoscere il progetto formativo nazionale di cui l’istituto Andrea Ponti , insieme a un team nazionale di formatori selezionati in collaborazione con il MIUR, è il referente per la formazione nelle 10 aree tematiche principali che si avvalgono anche delle ICT. In tutto saranno 2500 i professori che saranno coinvolti nell’innovazione tecnologica della didattica.

Il 17 settembre ci sarà la presentazione del progetto e nei giorni successivi ci si sposterà nelle altre 9 sedi italiane, esattamente nei Future Labs (Laboratori didattici innovativi) di Padova, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Bari, Catanzaro, Catania.

Da fine ottobre inizierà la formazione in modalità blended con 12 ore in presenza e 13 online. Verrà rilasciato un attestato dal Ponti e riconosciuto dal MIUR. Gli stessi corsi verranno caricati sul portale SOFIA.