La scuola primaria di Cedrate dà un benvenuto colorato ai piccoli alunni

La scuola primaria di Cedrate ritrova colore, grazie all’associazione genitori.

Nel weekend dal 30 agosto all’1 settembre mamme e papà hanno messo mano al plesso di via col di Lana, per ridare un po’ di smalto all’edificio scolastico, prima dell’apertura delle attività dell’anno

«Lavori di imbiancatura, stuccatura e piccole manutenzioni, per dare un’accoglienza colorata e vivace ai bambini, come già lo scorso anno è stato fatto al plesso Sciarè» spiega Cinzia Spanò, presidente dell’Associazione Genitori dell’Istituto De Amicis.

In questi giorni verranno completati i lavori di completamento con l’inserimento di paraspigoli per le colonne, «con materiali forniti dal Comune grazie alla convenzione attivata lo scorso anno», tra l’ente pubblico e l’associazione dei genitori.

Per quanto riguarda il plesso di Sciarè l’avvio dell’anno sarà caratterizzato anche dalla chiusura sperimentale al traffico della via d’accesso alla scuola, fin dal primo giorno di scuola. «Risultato anche della campagna no-inquinamento», come raccontavamo a inizio estate.