«La situazione della mensa dei Vigili del fuoco è insostenibile»

Il segretario provinciale del Confsal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori), sindacato maggiormente rappresentativo all’interno del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ha scritto una lettera piuttosto critica al comando stesso sul livello della mensa interna, definendo la situazione «insostenibile».

Di seguito il testo integrale della lettera

«La scrivente O.S. maggiormente rappresentativa in codesto Comando, fa presente senza mezzi termini che il livello raggiunto da tale servizio si possa definire ormai scandaloso. A riconoscere tale indecenza è tutto il personale (operativo, amministrativo e funzionari) che quotidianamente segnala la mancanza di derrate alimentari che porta allo stravolgimento del menù previsto. Soluzione tampone a tale carenza, o per meglio dire soluzione unica, è quindi il doversi adeguare con quanto disponibile al momento. Questi continui cambiamenti hanno inoltre spinto buona parte del personale a provvedere autonomamente, portando il pasto da casa. Le buone notizie, comunque, non finiscono qui. Spesso la frutta disponibile si presenta marcescente, il confezionamento dei pasti non rispetta la qualità e le grammature previste. Durante il notturno di ieri (01/09/2019) ci si è ritrovati addirittura in assenza di addetti ed i colleghi hanno dovuto provvedere in autonomia attraverso un poco decoroso servizio di pizza a domicilio. In ultimo ci preme sottolineare la scarsa, quasi nulla, attenzione alla raccolta differenziata in quanto vengono utilizzati sacchetti non idonei al conferimento dell’umido prodotto. Tale carenza ha una ripercussione diretta sul ritiro dei rifiuti da parte della società responsabile del servizio che, avendoci più volte ammoniti causa il mancato utilizzo dei sacchetti biodegradabili, NON ritira i contenitori fino a quando il contenuto non verrà riposizionato nei sacchetti idonei.

Tale problematica è divenuta insostenibile e chiediamo si provveda immediatamente a porvi rimedio.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti».