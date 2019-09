La vendemmia dei bambini: pigiatura dell’uva a piedi scalzi

Il mese di settembre sa essere generoso con chi lavora la terra e con i bambini, che nelle ultime tre domeniche del mese alla Cascina Piano di Angera avranno l’opportunità di imparare tempi profumi ed emozioni di un’arte antica, quella della vendemmia, ricca di fascino e di insegnamenti.

Nelle giornate di domenica 15, 22 e 29 settembre la Cascina Piano aderisce all’iniziativa “Cantine aperte in vendemmia” e riserva ai bambini la possibilità di sperimentare la “Pigiatura con i piedi dell’uva” (attività da realizzare con un numero minimo di iscrizioni). Un’esperienza didattica senza tempo che permette ai più piccoli di sperimentare in prima persona e con tutti i sensi i segreti di un’attività piena di storia, profumi, emozioni e insegnamenti fondamentali sul rapporto tra uomo e natura.

La vendemmia dei bimbi inizia alle ore 12.30 con l’iscrizione all’evento in cascina (dopo prenotazione telefonica o via email), seguita dal “Picnic tra i vigneti” da godere con pranzo e bibite al sacco.

La vendemmia didattica, con pigiatura dell’uva con i piedini scalzi nei tini, inizia alle ore 14,30 e dura un paio d’ore e poi, alle 16.30, un laboratorio didattico proposto ai più piccoli mentre per la “merenda” degli adulti sarà preparato un banco degustazione di vini selezionati.

La prenotazione per vendemmia e pigiatura didattica è necessaria scrivendo a info@cascinapiano.it oppure telefonando al numero 0331 930928.

La Cascina Piano è in via Valcastellana ad Angera.