L’Amazzonia brucia, “Amici della biblioteca” organizza un evento di sensibilizzazione nei boschi

La notizia degli incendi in Amazzonia ha avuto una posizione predominante, nelle scorse settimane, nelle prime pagine dei giornali e le inquietanti immagini dei roghi che divoravano i tratti boschivi della foresta pluviale in Brasile trasmesse dai telegiornali hanno sicuramente impattato ferocemente su tutti i cittadini del globo.

Eppure, secondo l’associazione samaratese “Amici della biblioteca” capitanata da Alfonso Pellizzaro – molto sensibile alla questione ambientale, dalla scena locale a quella globale – indignazione e sofferenza non sono sufficienti: «Non basta solo indignarsi di fronte alla sfrontatezza dell’uomo nel distruggere l’ambiente in cui vive, è necessario agire con interventi culturali che sensibilizzino tutti, in particolare modo le nuove generazioni che erediteranno la terra», affermano strenuamente i soci.

Così è stato organizzato l’evento per sabato 7 settembre “Ricordando l’Amazzonia: tutti insieme nel bosco” alle ore 14.30 in Cascina Bossi (via Milano 114) a Samarate. Il progetto “La cultura nel bosco” avviato nel 2017 ha un suo proseguo e proprio sabato si aprirà un nuovo capitolo della stagione autunnale: «Dopo il ritrovo in Cascina Bossi ci recheremo in un’area boschiva – in via per Bientate – dove una prima piantumazione simbolica, con la posa di un castagno, un ciliegio, un acero, una quercia e un olmo, ci farà riflettere sul disastro in Amazzonia e su quanto avviene anche nelle nostre zone, dove l’uomo sembra aver dimenticato le elementari regole di educazione alla convivenza».

«Le vacanze sono finite ed è ora di agire e preoccuparsi di quanto sta accadendo: da parte nostra, come associazione, abbiamo ild dovere di proporre buone pratiche affinché sia possibile – pur con i nostri limiti – intravedere un futuro di speranza per i nostri figli».

La campagna di piantumazione 2019, poi, anticipa Pellizzaro, si avvierà ufficialmente – come ogni anno – nel corso della serata a tema dedicata ai boschi cittadini: giovedì 10 ottobre, ore 20.30, nella biblioteca comunale di via Borsi. «La previsione è di mettere a dimora, nei mesi di ottobre e novembre, 150 piantine autoctone in due aree boschive con la partecipazione degli alunni della scuola primaria del paese».