Latinfiexpo chiude i battenti con 260 mila presenze

Con un un’affluenza di 260.000 presenze si è conclusa sabato 31 agosto la 5a edizione di LATINFIEXPO, il festival Latinoamericano organizzato dal FAM Eventi in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio.

Danza, gastronomia, artigianato, cultura, folklore, tradizione, energia, pura passione e divertimento: queste le caratteristiche della manifestazione diventata l’appuntamento più importante dell’estate lombarda, grazie anche alle iniziative promosse dalla direttrice Alessandra Azzolari.

“Anche per questa edizione, il trend positivo della manifestazione viene confermato dall’affluenza dei visitatori. Nonostante il cattivo tempo che ci ha addirittura costretti a qualche giorno di chiusura, abbiamo mantenuto gli stessi numeri di presenza della scorsa edizione. Esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato ottenuto e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Grazie agli espositori e ai numerosi fans della manifestazione LATINFIEXPO ha nuovamente dato corpo ad un contenitore sempre più vivace ed innovativo. I numeri delle presenze sono il segnale evidente del successo raccolto durante questi mesi.” dichiarano gli organizzatori Alessandra Azzolari e Felice Di Meo.

Paola Magugliani, Assessore alla Promozione e Sviluppo del Territorio del Comune di Busto Arsizio, che ha seguito attivamente la manifestazione durante tutta la sua durata, sostiene che “il Festival è ormai diventato un punto di aggregazione per tutto il territorio, una manifestazione che coinvolge adolescenti, bambini e famiglie generando un’atmosfera di vacanza in città”.

I ringraziamenti degli Organizzatori vanno al Comune di Busto Arsizio che ha patrocinato l’iniziativa, a PromoVarese, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Varese, alla C.C.I.A.A. di Varese, al Distretto Urbano del Commercio di Busto Arsizio, agli abitanti del quartiere S. Anna che, nonostante qualche disagio procurato dall’importante affluenza di pubblico, ha accettato pazientemente l’iniziativa, e a tutto lo staff per la collaborazione e il supporto offerto.

Visto il grande interesse dimostrato dal pubblico per la manifestazione, e per dare continuità all’evento anche durante i mesi autunnali e invernali, l’organizzazione invita il pubblico alla serata di apertura che si terrà al locale Sueño di Gallarate (via Tognasca,4) venerdì 6 settembre dalle ore 21.

Il locale di oltre 1000 mq, comprende 3 aree ballo latinoamericano con animazione e spettacoli, e la struttura si presta per organizzare feste di matrimonio, di compleanno, meeting aziendali. Inoltre le novità: la domenica sera aperitivo latino e tutti i giorni aperto a pranzo con specialità di carne alla brace.

Ancora un grazie speciale al pubblico e a tutti coloro che hanno contribuito al grande successo della 5a edizione di LATINFIEXPO.