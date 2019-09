L’autobiografia del Lago di Varese: pesci, acque e pescatori si raccontano

Uno spettacolo teatrale itinerante tra prati e sentieri del Parco Zanzi porta i bambini a scoprire il Lago di Varese e le sue meraviglie: dalla pesca ai proverbi, passando per storie, leggende e veri e propri miti della cultura popolare.

Si tratta di un evento speciale, lo spettacolo “Le meraviglie del lago” di e con Betty e Chicco Colombo dal Teatro dei burattini di Varese e inserito nel calendario di Nature Urbane per venerdì 27 settembre, dalle ore 16 alla Schiranna.

Lo spettacolo si serve dei linguaggi del Teatro delle figure e di narrazione per raccontare ai bambini i luoghi e la cultura del Lago di Varese in prima persona, con un’autobiografia teatrale del lago stesso che incomincia con una vera e propria Carta di Identità: luogo e anno di nascita, indirizzo, connotati, segni salienti, albero genealogico.

Figli? Nessuno certo ma due fratelli, il laghetto di Biandronno e quello di Comabbio, e molti amanti: i pesci che l’hanno segretamente reso festoso solleticandogli le acque; i pescatori che l’hanno solcato con commovente perseveranza; le reti che gli hanno furtivamente sottratto parte del patrimonio consentendo al contempo la vita di molti uomini e la costruzione di una cultura, quella lacustre appunto, che stenterebbe a sopravvivere se non venisse almeno raccontata.

Lo spettacolo sarà introdotto da una filastrocca geografica che nomina i paesi rivieraschi .

E dopo l’autobiografia spazio alle meraviglie: dal lavoro della rete da pesca al “Rierun” (pesca collettiva), e poi le parole dei pesci (notoriamente muti) affidate al teatro pop-up di carta e le antiche processioni al Sacro Monte che iniziavano proprio con l’attraversamento del lago.

E infine la filastrocca di commiato.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel Salone Estense di via Sacco 5, a Varese.

L’ingresso è per tutti gratuito e non necessita di prenotazione.

Per maggiori informazioni scrivere a puppetva@working.it oppure 393 3315016 – 337 297890.