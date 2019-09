“Lavori all’italiana”, il cantiere del parcheggio del tribunale è già fantasma

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Busto Arsizio che risiede nella zona del tribunale di Busto Arsizio, dove si sta realizzando un parcheggio multipiano a servizio degli uffici giudiziari. Dopo la gioia per la decisione di realizzare l’opera che porterà sollievo a tutta la zona letteralmente “imballata” di automobili che occupano ogni posto disponibile, arriva l’amarezza nel vedere che i lavori vanno avanti molto a rilento. Le opere sarebbero dovute partire ad inizio agosto ma i primi movimenti si sono visti a fine mese poi, dopo qualche giorno, di nuovo il nulla con il conseguente ritardo nella consegna che ne conseguirà.

Buon giorno direttore,

vorrei potarla a conoscenza della ennesima presa in giro all’italiana. Mi chiamo Romeo T. e risiedo a Busto Arsizio nei pressi del tribunale, dopo anni di attesa finalmente si e deciso di costruire un parcheggio multi piano a fianco del tribunale stesso, questo dovrebbe portare una boccata di ossigeno non solo per tutti gli utenti del tribunale , ma anche a chi nei pressi risiede con annose difficoltà di poter parcheggiare in prossimità del propio domicilio. Finalmente come scrivevo su a fine giugno hanno predisposto il cartello di inizio lavori per fine luglio con l’ intenzione sfruttare al massimo il mese di agosto chiaramente perche il tribunale e meno frequentato e si cercava di limitare il disagio. Ebbene l’inizio dei lavori dichierati sul cartello cantiere e per fine luglio con fine per il dicembre 2019, i lavori se cosi si puo’ dire … sono iniziati il 26 agosto 1 mese dopo il previsto, si sono limitati a chiudere il parcheggio corrente recintandolo e tirando su l’asfalto esistente, stop niente altro, siamo ormai prossimi a fine settembre e da circa 3 settimane in cantiere e tutto fermo e non si vede più anima viva.

Ora non solo come sempre quando in italia si inizia un cantiere non si certi dell’inizio figuriamoci della fine… ma questi signori non chè l’amministrazione comunale anzi che’ alleggerire le difficoltà dei residenti e operatori del tribunale hanno creato ancora più disagi in quanto chiudendo il vecchio parcheggio ora la situazione e peggiorata drammaticamente con auto parcheggiate a momenti sulle piante in strada.

Chiedo a lei direttore se fosse possibile informarsi sulla situazione qui, nel caso scrivere un bell’articolo con la speranza che qualcuno possa smuovere la situazione e chi meglio di un bellissimo quotidiano di zona seguito e stimato come il vostro?

Confido in una vostra attenzione e ringrazio augurandovi buon lavoro.