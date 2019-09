Le domeniche di CinemaKids: 12 film per bambini e ragazzi al Nuovo

I migliori film dell’ultima stagione, due anteprime e un paio di perle del millennio scorso tra le 12 pellicole della nuova stagione autunnale di “CinemaKids”, la rassegna proposta da Filmstudio90 a bambini e ragazzi e alle loro famiglie.

In calendario le maggiori produzioni ma anche piccoli capolavori provenienti da mezzo mondo, saranno tutti proiettati al Cinema Nuovo di viale dei Mille 39, generalmente nei pomeriggi di domenica, con il biglietto a prezzo speciale di 5 euro.

Si comincia domenica 22 settembre alle ore 15 con “Wonder park” e l’avventura di una ragazza piena di immaginazione assieme al suo originale gruppo di amici, tutto composto da simpatici animali parlanti, alla scoperta di un parco di divertimenti magico e disordinato (dai 6 anni).

I due appuntamenti successivi saranno dedicati ai bambini un po’ più grandi, dagli 8 anni in su: “Spiderman – un altro universo” (29 settembre), tra gli ultimi successi Marvell sulle vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. E poi il 6 ottobre spazio a un piccolo capolavoro tutto italiano: “Johan Padan a la descoverta de le Americhe”, film del 2002 ispirato a un testo teatrale di Dario Fo dove un un giovane fuggiasco, dopo una serie di disavventure, si imbarca su una nave per il nuovo continente.

Due film in anteprima invece per la giornata del 13 ottobre: per i più piccoli, in mattinata alle ore 10.30, sarà proiettato “Gordon & Paddy”, animazione svedese che racconta le avventure del capo della polizia della foresta, il ranocchio Gordon, che avrebbe proprio bisogno di trovare un nuovo assistente. E Paddy, una topolina intelligente e con un grande olfatto, sembra essere la candidata giusta (dai 3 anni).

E nel pomeriggio per i più grandicelli (dai 9 anni) “I racconti di Parvana”, originale produzione internazionale (Canada, Irlanda e Lussemburgo), una ragazza che trae forza dalle storie che le ha raccontato il padre, arrivando a rischiare la propria vita pur di scoprire se lui è ancora vivo.

Il grande classico Disney del passato scelto per questa edizione autunnale è “Dumbo”, non l’ultimo film di Tim Burton ma il cartoon del 1941 (17 novembre). Sempre dal passato arriva “Non uno di meno” (25 novembre), pellicola Cinese di fine millennio di cui è protagonista una giovane maestra in cerca di uno scolaro scomparso dalla sua classe. Un emozionante classico per tutti del maestro Zhang Yimou, da vivere sul grande schermo.

La rassegna CinemaKids è realizzata in collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi “G. Rodari” di Varese e il Sistema Bibliotecario “Valle dei Mulini”.

Per il programma completo della rassegna consultare il sito di Filmstudio90.

Per maggiori informazioni o per organizzare una festa di compleanno al cinema contattare lo 0332 830053 oppure www.filmstudio90.it.