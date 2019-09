Le Giornate europee del patrimonio nell’incanto di Villa Carlotta

Proseguono sabato 21 settembre le Giornate europee del patrimonio a Villa Carlotta.

Per l’occasione, alle 15, verrà illustrata storia della Famiglia Clerici e le tracce ancora presenti in giardino e in museo con il percorso “Il secolo d’oro a Villa Carlotta”, evento collaterale alla mostra “Splendori del Settecento sul lago di Como. Villa Carlotta e i marchesi Clerici” allestita nelle sale della villa fino al 3 novembre.

«Villa Carlotta ha una storia lunga tre secoli. La famiglia Clerici più di trecento anni fa fece costruire la splendida dimora affacciata sul lago – spiegano i responsabili della villa – Chi erano questi nobili illustri? Cosa rimane oggi del loro passaggio? Grazie alla mostra e attraverso l’esplorazione delle parti più antiche e suggestive del parco e del museo scopriamo le radici di Villa Carlotta, che affondano in un terreno ricco di storia, arte, natura e splendori».

Il percorso espositivo della mostra prevede un allestimento appositamente studiato che si articola in diverse sale del museo e nel giardino, invitando il pubblico a seguire la storia della famiglia e della villa di Tremezzo attraverso una serie di preziose testimonianze dai ritratti ai dipinti di soggetto sacro che sono una preziosa testimonianza della loro committenza artistica, ai gioielli dell’epoca, ricreando l’atmosfera di un secolo di fasti e di splendori.

Un progetto espositivo di particolare rilevanza che permetterà di valorizzare il patrimonio culturale non solo di Villa Carlotta, in un’ottica multidisciplinare che consente di osservare sotto una nuova luce opere d’arte poco note ma di grande qualità, disperse su tutto il territorio lombardo. Restaurate ed esposte al pubblico grazie alla fattiva collaborazione di numerose istituzioni e associazioni pubbliche e private, la Fondazione Comasca e la Diocesi di Como, che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto.

Villa Carlotta è in via Regina, 2 a Tremezzina

Informazioni e prenotazioni: eventi@villacarlotta.it www.villacarlotta.it

Costi: ingresso + visita 12 euro adulto, 5 euro residente in Tremezzina e Griante