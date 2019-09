Il Legnano vince ancora. Pari per la Castellanzese, cade la Caronnese

Domenica positiva per il Legnano, che vince 2-1 al “Mari” e rimane nelle zone alte della classifica. Achille Mazzoleni parte con uno 0-0 la sua esperienza alla guida della Castellanzese mentre nel Girone A la Caronnese viene sconfitta in casa 2-1 dal Seravezza Pozzi.

GIRONE A

CARONNESE – SERAVEZZA POZZI 1-2

Sconfitta interna per la Caronnese. Al “Comunale” i ragazzi di mister Roberto Gatti sono passati in vantaggio nel primo tempo con un calcio di rigore di Corno, pareggiato nel giro di pochi minuti da Frugoli per i toscani. Il Seravezza nella ripresa ha trovato la rete da tre punti e si è portato a casa la posta piena. Rossoblu alla seconda sconfitta consecutiva

RISULTATI: Fezzanese – Fossano 3-1; Borgosesia – Casale 2-0; Bra – Ligorna 0-2; Lavagnese – Prato 1-2; Lucchese – Sanremese 0-0; Real Forte Querceta – Ghiviborgo 2-1; Vado – Savona 2-1; Verbania – Chieri 0-2; Caronnese – Seravezza Pozzi 1-2. CLASSIFICA: Fezzanese 12, Real Forte Querceta 11; Prato, Ghiviborgo 10; Chieri, Borgosesia 9; Seravezza Pozzi 8; Fossano, Caronnese 7; Sanremese 6; Casale, Vado 5; Savona, Lucchese 4; Verbania, Ligorna 3; Lavagnese 2; Bra 0.

GIRONE B

CASTELLANZESE – CARAVAGGIO 0-0

Inizia con un pareggio senza reti l’avventura di Achille Mazzoleni sulla panchina della Castellanzese. Primo pareggio del campionato per i neroverdi che ci provano ma non trovano la via del gol contro un coriaceo Caravaggio. Sale a quota 4 punti la Castellanzese in classifica; per allontanarsi dalla zona calda serviranno vittorie nelle prossime giornate.

LEGNANO – SCANZOROSCIATE 2-1

Vittoria in rimonta per i lilla che rimangono nelle zone altissime della graduatoria, stabilmente in zona playoff. Eppure la gara al “Mari” non era iniziata bene per il Legnano, che si è ritrovato sotto al 32′ colpito dalla rete di Giangaspero. Nella ripresa però i ragazzi di mister Manzo hanno saputo reagire trovando al 22′ il pareggio con Alvitrez e la rete del definitivo 2-1 al 31′ con Miculi.