L’emozione delle Frecce Tricolori, da Monza al Lago d’Iseo

(Foto il passaggio a Lovere – di Aldo Passarello). Sguardi rivolti verso il cielo per il passaggio delle Frecce Tricolori. La Pattuglia acrobatica nazionale ha aperto oggi il 90esimo Gran Premio d’Italia a Monza subito dopo le note dell’Inno di Mameli.

Dopo aver sorvolato l’autodromo, si sono dirette a Lovere, sull’Alto Lago d’Iseo, dove per il terzo anno consecutivo si sono esibite in occasione del Memorial Mario Stoppani.

Intanto cresce l’attesa per l’Air Show in programma sul Lago di Como nel fine settimana del 28 e 29 settembre. Scenario della manifestazione sarà il litorale di Varenna con le prove che si terranno nella giornata di sabato e lo spettacolo vero e proprio in programma intorno al mezzogiorno di domenica. Nel fine settimana del 12 e 13 ottobre le Frecce Tricolori saranno invece a Linate, momento clou di un fine settimana di eventi previsto in attesa della riapertura dello scalo, in programma il 27 ottobre.