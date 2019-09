L’equilibrio psicofisico aiuta il benessere? Incontri alla Mater Domini

Per tutto il mese di settembre, Humanitas Mater Domini e i suoi Humanitas Medical Care organizza una serie di eventi (in collaborazione con CIP – Circuito Informazione e Prevenzione) volti a sensibilizzare sull’importanza del benessere psicologico. Perché la persona è sempre al centro della propria salute.

Settembre. Gli appuntamenti con Psicologia&Salute

Lunedì 23 settembre

Humanitas Mater Domini (Via Gerenzano, 2 – Castellanza)

Non riesci a modificare il tuo stile di vita? Hai mai pensato possa essere una “resistenza psicologica”?

Consulti gratuiti con la dottoressa Paola Parisi (Psicologa, Psicoterapeuta)

Come partecipare?

Telefonare al nr. 0331 476521 da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, a partire dal 2 settembre (fino esaurimento posti disponibili).

Giovedì 26 settembre

Palace Hotel Legnano (Via per Castellanza, 41 – Castellanza)

Cura il tuo benessere. L’equilibrio psicologico alimenta la tua salute

Serata informativa con la dottoressa Pamela Franchi (Psicologa)

Come partecipare?

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione telefonando al nr. 0331 476343/117 oppure inviando una mail a comunicazione@materdomini.it



Sabato 28 settembre

Humanitas Medical Care Busto Arsizio (Via Alberto Da Giussano, 9 – Busto Arsizio)

A tu per tu con la psicologa

Consulti gratuiti con la dottoressa Paola Parisi (Psicologa, Psicoterapeuta)

Come partecipare?

Telefonare al nr. 0331 476521 da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, a partire dal 2 settembre (fino esaurimento posti disponibili).

Sabato 5 ottobre

Humanitas Medical Care Arese (Via Luraghi, 5 – Arese)

Consulti gratuiti con la dottoressa Paola Parisi (Psicologa, Psicoterapeuta)

Come partecipare?

Telefonare al nr. 02 83456737 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 18.00, a partire dal 2 settembre (fino esaurimento posti disponibili).