L’Eurobirdwatch fa tappa nel Varesotto tra Arnetta e Lago Maggiore

Doppio appuntamento domenica 6 ottobre le giornate europee dedicate al birdwatching, per divertirsi e partecipare al più grande conteggio degli uccelli selvatici in oltre 30 paesi europei . La manifestazione si chiama Eurobirdwatch è promossa da BirdLife e grazie all’impegno dei volontari permette a grandi e piccini di imparare a riconoscere i volatili acquatici e non.

Numerose le iniziative previste a livello nazionale sulle 25 oasi e riserve Lipu tra zone umide, fiumi e aree costiere per censire circa 200 specie tra cui tra nidificanti, erratici o in migrazione come fenicotteri, spatole o esemplari di “moretta tabaccata” o di cardellino, la specie guida di questo “Big Day 2019”.

Germignaga, ore 9.30

BIRDWATCHING SUL LAGO MAGGIORE

Ritrovo alle 9.30 all’ex colonia elioterapica (via Bodmer 20) per una breve introduzione, poi dalle 10 alle 13 visita guidata e birdwatching alla Foce del Tresa.

Evento gratuito aperto a tutti.

Si consiglia abbigliamento comodo e di portare un binocolo.

Per maggiori informazioni: volontariato@lipu.it oppure 0362 528424.

Lonate Pozzolo, ore 14.30

BIRDWATCHING AI VASCONI DI FITODEPURAZIONE DELL’ARNETTA

Un’inaspettata ricchezza di specie si rivela in un ambiente fortemente antropizzato, svelando quanto gli animali sappiano adattarsi ad un ambiente così poco “naturale” quando c’è abbondanza di cibo.

Il ritrovo è alle 14.30 presso il parcheggio del Tigros di Lonate Pozzolo in via Ticino (angolo via Fiume).

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a oasi.brabbia@lipu.it oppure 0332 964028 o 393 9153897.

Consigliati scarponcini (o stivali se nei giorni precedenti dovesse piovere) ed un binocolo (altrimenti fornito dai volontari).

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Il “Big day 2019” prevede anche 4 gare: la prima sarà vinta da chi osserverà più cardellini; la seconda da chi avrà avvistato una specie segreta, che sarà svelata solo dopo l’evento; la gara n. 3 sarà vinta da chi avvisterà il maggior numero di specie; la gara n. 4 dal gruppo di birdwatchers più numeroso.

Come ogni anno il Big Day della Lipu raccoglierà preziose informazioni sulle specie osservate che, grazie al Ria (Rapid information action) ,confluiranno in un grande data base a livello europeo per fornire un quadro (sul modello della citizen science) degli avvistamenti in Europa, in un periodo clou per la migrazione autunnale degli uccelli selvatici.