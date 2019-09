L’Isis Valceresio va forte: superata la soglia dei mille alunni

Prima campanella per una marea di studenti all’Isis Valceresio di Bisuschio, che nell’anno scolastico iniziato questa mattina supera la soglia dei 1.000 iscritti, con l’aggiunta di una nuova classe. D’obbligo, quindi, l’entrata scaglionata nel primo giorno di scuola, anche per dare modo di radunare le singole “annate” in aula magna per il benvenuto.

I primi ad entrare, questa mattina, sono stati i nuovi alunni: emozionati, un po’ frastornati, i “primini” hanno varcato la soglia dell’istituto alle 8 in punto per la loro prima giornata da grandi.

Primi ad entrare e unici a mostrare un po’ d’ansia. Dalle seconde in poi è tutto un susseguirsi di abbracci, manate sulle spalle e grandi sorrisi: la gioia di ritrovarsi evidentemente supera la prospettiva dei lunghi mesi in aula. O forse è davvero il piacere di tornare in questa scuola accogliente e colorata, dove il programma offre, oltre alle lezioni, molti progetti e spazi per esprimersi, per confrontarsi e per liberare la creatività.

Prima campanella simbolica anche per la professoressa Francesca Maria Franz, la nuova dirigente scolastica che succede allo storico preside Maurizio Tallone, andato in pensione pochi mesi fa: «Una bella sfida e una nuova avventura – dice – che affronto con ottimismo e con la volontà di proseguire i molti progetti di questa scuola ma anche di “importare” le tante belle esperienze fatte nei nove anni alla guida dello Stein di Gavirate. Tallone, che è stato il mio preside quando insegnavo al Liceo Classico, ha dato una forte impronta organizzativa e didattica che sarà sicuramente portata avanti perché questa è un’ottima scuola»

Per lei, in realtà, il lavoro è iniziato da diverse settimane: entrare in una nuova scuola è come fare trasloco, c’è da riorganizzarsi, prendere le misure, capire le dinamiche proprie di un istituto che con i suoi più di mille studenti e sei indirizzi (liceo scientifico, liceo delle scienze umane, istituti tecnici di amministrazione-finanza-marketing, relazioni internazionali per il marketing, turismo e istituto professionale per i servizi commerciali e turistici) offre parecchie sfide, anche logistiche.

«Di sicuro ci sarà tanto lavoro da fare – conclude la professoressa Franz – ma sono ottimista per natura e poi non sopporto la “scuola del lamento”. Ci saranno sempre in ogni istituto cose che non vanno e problemi da risolvere, ma un atteggiamento positivo e la giusta dose di ottimismo sono l’unica molla per andare avanti e valorizzare quanto c’è di buono e spesso di ottimo».

(Sotto: la dirigente scolastica Francesca Franz)