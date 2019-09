Lo sport accende Varese: tre giorni di eventi nel cuore cittadino

Tre giorni di eventi, 400 bambini iscritti, 35 discipline presenti, 4 workshop e 600 partecipanti.

Sono i numeri che Varese City Run vanta quando manca meno di un mese alla sua prima uscita pubblica: “La prima di una serie numerosa” si augurano gli organizzatori.

Ma cos’è?

Dal 18 al 20 ottobre, la città giardino diventerà la città dello sport. Iniziative, gare, sfide, informazione e dimostrazioni porteranno la grande varietà del mondo sportivo nel cuore di Varese: « Per Varese City Run è l’anno zero ma la nostra società vanta una lunga tradizione in fatto di eventi sportivi – ha spiegato Paolo Frigoli, Presidente SportPiù S.P.D. a r.l. motore della manifestazione – Con due partner d’eccezione come, Sci nordico Varese e Varese atletica, abbiamo creato questo grande evento per far vivere ai varesini tre giorni intensi dedicati allo sport. Non solo corsa, ma anche tante iniziative perché la città possa respirare in modo diverso».

Il villaggio sportivo si aprirà il venerdì mattina in Piazza Repubblica con le “Pulciniadi”, gare tra i piccoli alunni delle materne cittadine. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, favorisce la collaborazione tra i partecipanti promuovendo il concetto che è il gioco di squadra a vincere.

Già dal pomeriggio, la stessa piazza ospiterà diversi angoli per presentare ben 35 discipline sportive: i ragazzi potranno cimentarsi nelle diverse proposte, potendo anche concorrere per uno dei riconoscimenti messi in palio dalle aziende sponsor per chi sperimenterà più sport. I diversi corner rimarranno a disposizione anche per la giornata di sabato, così come il “Ludobus” che ospita gli antichi giochi.

Sarà ancora piazza Repubblica a fare da sfondo, sabato sera, alla festa che vedrà presenti i “food truck” dello street food insieme a tante sorprese e animazioni da parte di “Radio in movimento “ VivaFM.

Nella foto sopra i due atleti della Varese Atletica College dell’Università dell’Insubria Pietro Arese e Cuneo Ademe

Domenica mattina, infine, partiranno diverse gare: la venti chilometri, gara Fidal, i cui atleti indosseranno una maglia rossa e poi la dieci e la cinque chilometri amatoriali, aperte a tutti, la cui divisa sarà, invece, una maglietta bianca.

« Grazie a chi organizza queste iniziative che permettono di vivere in maniera diversa le nostre vie e le nostre piazze – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – e grazie anche a chi sostiene questo territorio concretamente permettendo interventi di riqualificazione degli ambienti sportivi e l’organizzazione di appuntamenti anche dal respiro mondiale».

Parole indirizzate alla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate : «Noi siamo “BCC la banca che corre” – ha spiegato Roberto Scazzosi presidente della BCC – Quindi non potevamo esimerci dall’essere presenti a una manifestazione come questa che offre uno sguardo a 360 gradi sul mondo sportivo. Noi non siamo assillati dagli utili e dai clienti. Abbiamo un’attività economica, che è il nostro interesse principale, ma siamo innanzitutto una banca del territorio per cui ci impegniamo affinché i nostri utili ritornino al territorio a cui appartengono. Questo istituto ha sposato lo slogan “la banca che corre” perché questo è un evento che fa risaltare la città di Varese ».

Importante aspetto della manifestazione è il rispetto dell’ambiente e la sua natura “plastic free” come ha tenuto a sottolineare l’assessore Dino De Simone: « Le iniziative che promuovono lo sport sono sempre da sostenere e valorizzare perché contribuiscono a sostenere anche ln’idea di mobilità sostenibile».

Tra le iniziative anche un convegno sugli impianti sportivi e sul recupero funzionale di quelli più vetusti, un incontro sulle recenti norme che hanno innovato il fisco per le società sportive e, infine, un appuntamento per parlare dell’ “esperienza sportiva della resistenza: dall’agonismo al supporto delle fragilità”.

Per le iscrizioni alla 20K FIDAL, Varese Ten 10k e Varese Five 5k accedere al sito www.varesecityrun.it, chiamare lo 0331.1710846 oppure mandare una mail a info@varesecityrun.it.