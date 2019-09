L’ospedale offre gratifiche e incentivi per la mobilità sostenibile

Una gratifica di 100 euro per chi utilizza il car pooling, usa mezzi pubblici o comunque sia non usa mezzi a motore nel tragitto casa – lavoro, e viceversa.

Questo in sintesi il focus promosso nell’accordo che l’Asst Rhodense ha stipulato con i sindacati in favore dei dipendenti e che pone al centro di tutto oltre al benessere del lavoratore anche l’eco sostenibilità.

30mila gli euro messi a disposizione dall’Azienda, parte di questo contributo sarà destinato ai dipendenti che metteranno in condivisione le proprie auto con altri colleghi (almeno 4 per auto) per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per il car pooling è previsto un incentivo di 100 euro per ogni passeggero, chi vuole aderire deve presentare domanda entro il 27 settembre.

Poi c’è il bando sulla mobilità sostenibile, finalizzato a promuovere l’utilizzo da parte del personale dipendente di trasporto alternativo come la bicicletta, monopattino, o altro mezzo non motorizzato, la domanda in carta semplice va presentata entro il 28 ottobre.

Diversa la scadenza per chi invece usufruisce del servizio pubblico, autobus e treni, che deve presentare la richiesta di adesione entro il 31 dicembre allegando l’abbonamento annuale per il 2020.

«Abbiamo puntato molto sull’aspetto della sostenibilità, uniformandoci un po’ a quelli che sono i parametri per la

salvaguardia dell’ambiente – spiega il Direttore Generale di Asst Rhodense, Ida Ramponi – Il piano è volto alla creazione di un ambiente di lavoro migliore e sempre più attento a bilanciare la vita

lavorativa con il privato, allo sviluppo del capitale umano ed alla crescita del senso di appartenenza attraverso un insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua

famiglia».

«L’azienda ha ritenuto di investire sull’incentivazione del fattore produttivo più importante: il personale, quale attore strategico e indispensabile per il successo dello stesso piano industriale –

spiega il Direttore Amministrativo dell’Asst Rhodense, Marco Ricci – il dipendente va incoraggiato e motivato».

Il piano Welfare dell’Asst Rhodense prevede anche un impegno di spesa di altri 20mila euro come Premi Studio, sarà infatti dato un contributo di 250 euro ai figli di dipendenti che si diplomano nel 2020 con una votazione di 9/10 o che si laureano con almeno 99/110. Qualora il numero delle domande ammissibili fosse superiore alle risorse disponibili verrà formulata una graduatoria in base alla dichiarazione Isee, al numero dei componenti del nucleo familiare, se si ha in casa conviventi

con disabilità o situazioni di gravità, o se si è genitore unico affidatario.