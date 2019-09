Marnate in festa, in arrivo festa di Nizzolina e sagra di S. Croce

Arriva il mese di settembre e, come ogni anno, tornano le feste patronali di Nizzolina e Marnate, capaci di unire momenti di devozione e fede, ad altri di musica e piaceri della tavola, ad altri ancora di sport e divertimento.

Da tradizione, il primo weekend del mese sarà il momento della frazione, con la festa di S. Maria Nascente, giunta ormai alla 44esima edizione, mentre il fine settimana successivo l’attenzione sarà tutta per la sagra di S. Croce.

A Nizzolina l’associazione Pro Nizzolina, in collaborazione con la Pro loco Marnate, aprirà il sipario su quattro giorni di festa: si inizia giovedì sera, 5 settembre, con una serata di musica latino americana.

E’ da venerdì 6 settembre che la festa entra nel vivo, con l’apertura dello stand gastronomico dalle 19.30 e alle 21 il live show con le cover della “Rufus band” e la sua musica anni ’80-’90. Immancabili anche quest’anno nel menù le ‘frittelle di Nizzolina’, così tanto richieste da poter vedere spesso una lunga fila di persone in attesa di poterle gustare.

Sabato 7 la giornata sarà caratterizzata dalla prima edizione della Stramarnate, la corsa podistica ludico-motoria con partenza alle ore 17, una corsa non competitiva a premi, per la quale sono previsti due percorsi differenti: 5 Km per gli adulti e 800 metri per i ragazzi fino ai 12 anni. Durante la serata lo stand gastronomico proporrà paella e sangria e ci sarà l’intrattenimento musicale dell’orchestra spettacolo “Gianni Cosmai” e a seguire il live cabaret con Max Pieriboni, artista di Colorado e Zelig.

Domenica 8 settembre ci sarà il culmine delle celebrazioni religiose con la S. Messa delle 10. Possibilità di pranzare e cenare alla festa, con l’apertura dello stand gastronomico alle 12 e alle 19. Il pomeriggio sarà allietato dai mercatini anni ’50 e dall’esposizione cinofila amatoriale per tutti i cani del paese e non: un modo simpatico per coinvolgere gli amici a quattro zampe.

La serata musicale inizierà alle 20 con la musica anni ’50 di Dj Mr Bernard e a seguire con i “The goose bumps rock’n’roll”.

Il lunedì, 9 settembre, torna il rinfresco per i pensionati nizzolinesi alle ore 16 e la festa si concluderà con la possibilità di cenare in loco divertendosi con la musica dell’orchestra spettacolo “Cinzia Belli”. Alle 22.45 gli attesissimi fuochi d’artificio, che ogni anno richiamano appassionati anche dai comuni vicini e che chiuderanno la quattro giorni di festeggiamenti.

La Pro loco Marnate e il Gruppo sagra stanno predisponendo gli ultimi dettagli per la sagra di S. Croce, che si terrà invece il weekend successivo, dal 13 al 16 settembre, alle scuole medie di viale Lombardia, per tutta la parte di festa, e in chiesa parrocchiale, per i momenti di preghiera e raccoglimento. La serata di venerdì 13 vedrà l’apertura dello stand gastronomico dalle 19.30; a seguire la musica dei “Non plus ultra band”.

Sabato 14 settembre stessa formula, con l’esibizione della band “I Vandali” e una serata di musica dedicata agli amanti del liscio. Attesa inoltre per il momento religioso delle 18.30, quando Monsignor Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi, presiederà la S. Messa solenne.

La mattinata di domenica 15 sarà dedicata ai più piccoli, con i laboratori creativi per bambini e l’accademia del mini pompiere, in collaborazione con l’associazione nazionale Vigili del fuoco di Varese.

Arriva poi, alle 10, il momento dello sport, con la seconda edizione dello Street work out, con la possibilità, per tutti gli appassionati di fitness, di percorrere 4 Km di percorso camminato, fermandosi in quattro punti di sosta; lì potranno cimentarsi in diverse pratiche sportive, come lo zumba e la boxe up, al ritmo di musica con le cuffie ‘silent disco’. I fedeli, intanto, potranno partecipare in chiesa alla S. Messa, celebrata da don Giuseppe Scattolin. Alle 16.30 alle scuole medie torneranno protagonisti i bambini, con lo spettacolo del mago Pongo e durante la serata si potrà nuovamente danzare con la “Panna e fragola live band”. Possibilità di pranzare o cenare in loco.

La conclusione della festa ci sarà lunedì 16 settembre, con la riapertura dello stand gastronomico e la serata musicale con “The funky machine band” alle scuole medie. In chiesa, alle 20.30 il vicario episcopale Monsignor Luca Raimondi celebrerà la S. Messa, dopo la quale i fedeli porteranno in processione il simulacro della Madonna.

Alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico chiuderà il sipario sui festeggiamenti dei due fine settimana, attesi ogni anno da nizzolinesi e marnatesi, per condividere questi due momenti di aggregazione in paese.