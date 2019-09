I Mastini calano il tris: Bressanone battuto in trasferta

Questi Mastini fanno sul serio: nel primo scontro al vertice della stagione giocato a Bressanone, i gialloneri strappano tre punti ai Falcons con un 3-2 esterno che vale la terza vittoria in altrettante partite per la squadra di Da Rin che rimane così a punteggio pieno nel torneo di IHL.

Il Varese, tra l’altro, “ritrova” proprio a Bressanone il suo bomber principe, il canadese Marco Franchini che curiosamente non era andato a segno nelle prime due gare stagionali in cui i compagni avevano realizzato ben 10 gol. Proprio Franchini è stato grande protagonista questa volta: sue le prime due reti del match che hanno incanalato l’inerzia in direzione della compagine lombarda.

Indicazioni quindi di nuovo positive per tutto l’ambiente giallonero: i Mastini infatti hanno saputo domare un avversario di alta caratura, di grande fisicità e di buone qualità hockeyistiche e lo hanno fatto concedendo appena 6′ di superiorità numerica, anche se gli ultimi 2′ (proprio di Franchini) potevano costare caro.

Da Rin ha confermato, per la trasferta, lo stesso blocco di giocatori protagonista delle prime due gare, sempre con Tura tra i pali. La partita ha preso subito una buona piega grazie al capolavoro di Franchini: tiro da posizione impossibile e lontanissima, disco che diventa un missile e Kosta battuto. La rete mette di buon umore i Mastini che si difendono con ordine e attenzione e a metà del primo terzo raddoppiano: Franchini tira, Kosta respinge ma non può nulla sulla ribattuta dell’attaccante giallonero. Il goalie di casa è bravo invece su Michael Mazzacane, poco dopo, mentre al 17′ tocca a Tura capitolare per mano di Purdeller che devia una bordata di Vinatzer dalla linea blu.

La terza rete varesina arriva in apertura del secondo parziale: staffilata di Schina in superiorità (e terzo assist di Perna…) e disco che si infila sotto la traversa di Kosta, bravo poi su Perna e Ilic, andati alla ricerca del colpo del KO. Il Bressanone ha quindi dovuto aspettare l’ultimo terzo per provare a ribaltare l’incontro ma la squadra di Da Rin si è dimostrata concreta e attenta nel limitare i pericoli. Però la rete di Sottsas al 53’27” ha riaperto la gara e così il finale è stato per cuori forti soprattutto quando Franchini è finito in panca puniti. Prochazka quindi ha tolto il portiere per giocare a 6 contro 4 ma la difesa ospite ha retto sino alla sirena e protetto il vantaggio e una vittoria da tre punti. Sabato prossimo nuova sfida d’alta quota: al PalAlbani arriverà il Merano per uno scontro storico ma anche molto attuale.