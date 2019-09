Il medico legale di cosa si occupa?

Nell’articolo di oggi ci proponiamo di descrivervi la figura del medico legale in quanto non tutti realmente sanno di cosa si occupa nello specifico. Inoltre vi forniremo alcune informazioni utili per scoprire quando è necessario richiedere una perizia medico legale e cosa si deve fare per ottenerla. Infine, a seguire troverete quelli che sono i migliori medici legali che lavorano in Italia ed in particolare a Milano.

Medico legale, a cosa serve.

Sicuramente vi sarà capitato di seguire una di quelle serie televisive poliziesche dove troviamo una detective che indaga su casi di omicidi e per risolverli si avvale spesso della collaborazione di un medico legale. Ma vi siete mai chiesti di cosa si occupa questo dottore oltre a fare le autopsie per verificare cioè quelle che sono le cause della morte di un paziente? Cerchiamo di scoprirlo entrando nel dettaglio della professione del medico legale.

Il medico legale ha scelto di specializzarsi nella branca della medicina legale, ossia quel settore della medicina pubblica che si occupa dei rapporti che intercorrono tra ambito medico e quello giuridico. Il medico legale analizza quindi da un punto di vista scientifico quello che è il percorso diagnostico e terapeutico del paziente oltre che dal fatto che lo ha causato.

Gli ambiti principali in cui viene richiesto l’intervento di un medico legale sono vari e sono i seguenti:

Nel settore assicurativo : ad esempio se si verifica un incidente stradale e una delle persone coinvolte nel sinistro subisce anche un danno fisico, il medico legale viene incaricato per accertare l’entità delle ferite così da poter chiedere all’assicurazione il giusto risarcimento (calcolo danno biologico). Esistono al riguardo due differenti tipologie di danno biologico: quello di lieve entità, fino al 9%, si parla quindi di danno micropermanente, mentre se è più grave si tratta di danno macropermanente. Il punteggio e le percentuali sono calcolate in base ad alcune tabelle specifiche del Tribunale di Milano (calcolo danno biologico);

: ad esempio se si verifica un incidente stradale e una delle persone coinvolte nel sinistro subisce anche un danno fisico, il medico legale viene incaricato per accertare l’entità delle ferite così da poter chiedere all’assicurazione il giusto risarcimento (calcolo danno biologico). Esistono al riguardo due differenti tipologie di danno biologico: quello di lieve entità, fino al 9%, si parla quindi di danno micropermanente, mentre se è più grave si tratta di danno macropermanente. Il punteggio e le percentuali sono calcolate in base ad alcune tabelle specifiche del Tribunale di Milano (calcolo danno biologico); Nella responsabilità medica : il medico legale viene chiamato per intervenire in quelli che sono comunemente noti come casi di malasanità. Principale compito del medico legale è quello di accertare l’eventuale responsabilità per i danni arrecati al paziente a causa di errori o omissioni da parte della struttura sanitaria o del singolo dottore. In questo caso la procedura che il medico legale dovrà seguire è abbastanza complessa ed ha un iter piuttosto lungo. La prima fase, fondamentale per l’esito finale, è quella stragiudiziale in cui si accertano i fatti accaduti e quelle che sono le eventuali responsabilità per raggiungere se possibile un accordo. In tutta la procedura il Giudice incaricato al fine di prendere una corretta decisione, si avvale del proprio CTU, medico legale e dei medici legali di parte per l’accertamento tecnico preventivo (ATP). Durante questa fase il medico legale deve constatare se vi è stato o meno un errore medico e se questo abbia davvero causato un danno al paziente. Redige quindi la sua perizia medico legale che sottopone al Giudice che poi prenderà la decisione definitiva. Possiamo citare fra tutti lo studio medico legale della Dott.ssa Gargiulo (it) con sede a Milano che negli anni si è specializzato in questo particolare settore.

: il medico legale viene chiamato per intervenire in quelli che sono comunemente noti come casi di malasanità. Principale compito del medico legale è quello di accertare l’eventuale responsabilità per i danni arrecati al paziente a causa di errori o omissioni da parte della struttura sanitaria o del singolo dottore. In questo caso la procedura che il medico legale dovrà seguire è abbastanza complessa ed ha un iter piuttosto lungo. La prima fase, fondamentale per l’esito finale, è quella in cui si accertano i fatti accaduti e quelle che sono le eventuali responsabilità per raggiungere se possibile un accordo. In tutta la procedura il Giudice incaricato al fine di prendere una corretta decisione, si avvale del proprio CTU, medico legale e dei medici legali di parte per l’accertamento tecnico preventivo (ATP). Durante questa fase il medico legale deve constatare se vi è stato o meno un errore medico e se questo abbia davvero causato un danno al paziente. Redige quindi la sua perizia medico legale che sottopone al Giudice che poi prenderà la decisione definitiva. Possiamo citare fra tutti lo studio medico legale della Dott.ssa Gargiulo (it) con sede a Milano che negli anni si è specializzato in questo particolare settore. Nelle autopsie : questo è sicuramente il settore per cui il medico legale è più conosciuto grazie anche a serie tv e film. Come sappiamo, in questo caso il medico legale viene incaricato o dalle autorità giudiziarie o dagli stessi familiari che vogliono comprendere quelle che sono le cause della morte di un loro caro.

: questo è sicuramente il settore per cui il medico legale è più conosciuto grazie anche a serie tv e film. Come sappiamo, in questo caso il medico legale viene incaricato o dalle autorità giudiziarie o dagli stessi familiari che vogliono comprendere quelle che sono le cause della morte di un loro caro. Nell’assistenza in ambito previdenziale: in questo caso il compito del medico legale è quello di assistere il proprio cliente in tutto l’iter pensionistico, nella richiesta di invalidità civile o nel riconoscimento tra le altre cose della pensione anticipata. Il medico legale quindi assiste il cliente in tutto l’iter di accertamento delle sue condizione psico-fisiche di stato, di inabilità e se vi sia un nesso causale con eventuali infortuni subiti sul proprio posto di lavoro;

Come ottenere una perizia medico legale

Dopo avervi illustrato quali sono i settori in cui opera il medico legale, scopriamo adesso cosa è necessario fare per riuscire ad ottenere e richiedere una perizia medico legale. Prima di tutto cerchiamo di capire cos’è la perizia medico legale. Si tratto di un importante documento che contiene tutte quelle che sono le valutazioni e le osservazioni che il medico legale ha rilevato nel corso dei suoi accertamenti in uno degli ambiti di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Nella perizia viene così determinata sia la natura che la durata del danno biologico subito e quelle che sono le conseguenze psicofisiche del paziente.

Al fine di elaborare una corretta perizia medico legale, il medico legale dovrà avere accesso alla documentazione sanitaria necessaria: in caso ad esempio di malasanità è opportuno raccogliere tutto il materiale che permette di ricostruire il percorso clinico del paziente (cartelle cliniche, visite precedenti, eventuali lastre o radiografie, tutte le ricevute con i costi medici sostenuti dal paziente). Ovviamente in caso di autopsia, sarà lui stesso ad effettuare tutta la procedura medica del caso per poi riportare nel dettaglio nella perizia quanto rilevato dall’esame.

I migliori medici legali in Italia

La figura professionale che si occupa di medicina legale risulta quindi essere fondamentale negli ambiti sopracitati e per questo è molto importante scegliere con molta attenzione il medico legale che dovrà occuparsi del nostro caso.

Numerosi sono i medici legali conosciuti per la loro esperienza ed è difficile fare un elenco esaustivo. Citiamo quindi uno studio per tutti che negli anni si è specializzato nei settori del risarcimento assicurativo e nella responsabilità medica. E’ lo studio medico legale della Dott.ssa Lucia Gargiulo, iscritta all’albo dei medici chirurghi dal 1989, che ha fondato il suo studio medico legale a Milano. La dottoressa vanta una lunga esperienza nel settore della medicina legale e in ognuno degli ambiti di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti: ramo assicurativo, responsabilità medica, autopsie. La Dott.ssa Gargiulo è inoltre Dirigente Medico Legale Superiore della Polizia di Stato, perito e CTU presso il Tribunale di Milano.