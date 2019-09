Una mela al giorno… una tradizione culinaria e culturale

Il prossimo fine settimana, il 5 e il 6 ottobre a Luvinate, al Parco del Sorriso, si svolgerà la 27esima edizione di “Una mela al giorno…”

Si tratta di una manifestazione articolata, a cavallo tra sagra, mostra, gastronomia e divulgazione.

Infatti, oltre alla mostra di mele, pere e frutta di stagione che annovera produzioni locali e raccolte varie, sono presenti istituti, università e centri di ricerca che si occupano di sperimentazione e di conservazione delle biodiversità.

Una festa gastronomica a base di mele con il concorso per il miglior dolce alle mele, conferenze su temi legati alla frutticoltura e degustazioni guidate.

Anche se il Varesotto non è mai stata un’area a spiccata vocazione frutticola, è pur vero che la coltivazione delle piante da frutto ha rappresentato nel passato una costante presenza nelle aziende agricole e nelle fattorie come attività colturale sussidiaria, a proprio uso familiare o per il mercato locale, e tutt’ora piccoli frutteti non mancano nei parchi e nei giardini delle nostre case.

Proprio la schiera degli hobbisti più o meno evoluti rappresenta il target di pubblico principale, anche se non mancano gli operatori del settore.

La festa si rivolge anche a tutti gli amanti della natura e della vita sana, nonché della buona tavola, che hanno la possibilità di vedere e gustare prodotti originali.

«La nostra missione – spiegano gli organizzatori – è dunque quella di diffondere sul territorio la conoscenza delle piante, delle buone tecniche colturali, promuovere la diffusione delle varietà più idonee per la zona, siano esse antiche o di recente selezione, far apprezzare l’infinita varietà dei gusti in

contrapposizione alla ridotta e standardizzata proposta del mercato.

In una parola promuovere la biodiversità».

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

APERTURA DELLA MOSTRA (Parco del Sorriso – Via V. Veneto – Luvinate – Va):

 sabato 5 ottobre dalle 16:00 alle 19:00

 domenica 6 ottobre dalle 9:00 alle 19:00

INCONTRI DI FRUTTICOLTURA

Sabato 5 ottobre ore 21:00

Presso il Centro Sociale, P.za Don L. Sironi – Luvinate (Va)

Particolarmente interessanti i temi trattati quest’anno per i coltivatori hobbisti ed evoluti perché riguardano argomenti tecnici e pratichi che possono determinare la buona riuscita delle coltivazioni

 NOVITÀ IN MATERIA DI LOTTA AI PARASSITI: Sempre più parassiti, sempre meno prodotti efficaci disponibili, anche tra quelli contemplati dai disciplinari di coltivazione biologica; e dal 2020 patentino obbligatorio per tutti. Come faremo a difendere le

nostre piante? – Relatore: Dott. Fabrizio Ballerio – Agronomo (Varese)

 LA COLTIVAZIONE DEL MIRTILLO: produzione in campo e trasformazione del prodotto. Al termine degustazione di mirtilli trasformati – Relatore: Dott. Enrico Montonati – Azienda Agricola Poc a Poc (Vergiate)

 DEGUSTAZIONE E VALUTAZIONE DI MELE ANTICHE E MODERNE. Nuove tendenze e antichi sapori: i presenti potranno compilare una scheda qualitativa delle varietà presentate

Seguiranno degustazioni di eccellenze agro-alimentari varesine, in collaborazione con Slow food – Campagna Amica – IGT Ronchi Varesini – Az. Agr. Poc a Poc

 Prodotti di Campagna Amica a Km 0

 Vini dei Ronchi Varesini

 Miele del Campo dei Fiori

 Trasformati di mirtilli di produzione locale

Domenica 6 ottobre sarà presente uno stand informativo dell’associazione ALI (Allergici Imenotteri) di Como, che si propone di aiutare tutte le persone che hanno presentato reazioni locali o generalizzate alla puntura di imenotteri (api, vespe, calabroni) dando informazioni su come prevenire le punture e come comportarsi nel caso di reazioni allergiche.

Sarà presente anche lo stand di SLOW FOOD con libri e informazioni sulle finalità dell’associazione e sulle battaglie che sta portando avanti sui temi dell’alimentazione sana, della biodiversità e a supporto della sostenibilità ambientale

GASTRONOMIA

Domenica 6 ottobre (Parco del Sorriso – Luvinate – Va):

 ore 12:00 aperitivo dalla Proloco di Luvinate (Va)

 ore 12:30 pranzo a base di mele e altre specialità

 a partire dalle 15:00: stand gastronomico con frittelle di mele, dolci alle mele, sidro e succo di mele

Il concorso Dolci alle mele prevede la consegna delle torte entro le 11 di domenica 6 ottobre presso la sede della mostra. Una giuria di esperti valuterà i dolci in concorso e la premiazione avrà luogo la stessa domenica 6 ottobre alle ore 17:00.

Speciale domenica pomeriggio

 dalle ore 14:30 giri a cavallo per i ragazzi, a cura dell’Agriturismo Valtinella

con il patrocinio di:

 Parco Regionale Campo dei Fiori

 Slow Food condotta di Varese

 Associazione Florovivaisti Varesini

 Orticola Varesina

 Comune di Luvinate