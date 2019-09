«Il ministro temeva Di Maio». Tria smentisce e minaccia di querelare Friedman

Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giovanni Tria, minaccia di querelare lo scrittore Alan Friedman che, nel suo nuovo libro “Questa non è l’Italia” (Newton Compton) descrive i rapporti che il ministro aveva con Luigi Di Maio. Nel testo, pubblicato in esclusiva dal quotidiano “La Stampa”, Friedman fa parlare una sua fonte molto vicina a Tria e svela il doppio tentativo di dimissioni del ministro, entrambe respinte dal Presidente della Repubblica. Inoltre, nel brano pubblicato viene più volte sottolineato il timore di Tria nei confronti di Di Maio. Emblematico, in questo senso, il titolo del quotidiano torinese : “Quando Tria evitava il capo dei grillini. Parla di cose che non si possono fare”.

La replica, per mano dell’ufficio stampa del ministero dell’Economia, non si è fatta attendere: «Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, smentisce nel modo più categorico, in quanto destituita di qualsiasi fondamento, la ricostruzione che lo riguarda contenuta nell’anticipazione del libro di Alan Friedman pubblicata oggi sul giornale La Stampa. Una volta letto il libro, il ministro si riserva di adire le vie legali nei confronti dell’autore, a tutela sia della verità dei fatti sia della propria reputazione».

Per sapere se il ministro Tria querelerà o meno Friedman bisogna aspettare l’uscita del libro che è prevista per il 9 settembre prossimo.