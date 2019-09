“Mio fratello rincorre i dinosauri”: appuntamento al cinema-teatro di Uboldo

Divertente e capace di offrire interessanti spunti di riflessione: “Mio fratello rincorre i dinosauri” è un film dai molteplici aspetti, educativi e di intrattenimento, in cui spicca Alessandro Gassman come figura centrale del cast.

Tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol, la pellicola è il racconto del percorso di crescita di un quattordicenne in cui i tormenti adolescenziali si mischiano con la vergogna e i disagi creati dalla “diversità” di un fratello minore affetto da sindrome di down.

Un film per il sociale e adatto a tutti. In programma due proiezioni: la prima sabato 5 ottobre alle ore 21, mentre il secondo spettacolo è fissato per domenica 6 ottobre alle ore 16. Entrambi gli appuntamenti sono previsti presso il cinema-teatro San Pio, sala della comunità di Uboldo.