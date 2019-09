Morselli e le sue Gauloises, incontro con la scrittrice Linda Terziroli

Appuntamento alla Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Istituto Anna Frank (Via Carnia 155, Varese) per mercoledì 25 settembre, alle 17 e 45 con Linda Terziroli. La scrittrice presenta il suo libro “Un pacchetto di Gauloises – Una biografia di Guido Morselli” con la professoressa Sara Sansonetti.

Scomparso tragicamente la notte del 31 luglio 1973, Guido Morselli scrisse migliaia di pagine senza riuscire mai a trovare un pubblico di lettori. Tutti i suoi romanzi furono infatti pubblicati postumi, a partire dal 1974. Un pacchetto di Gauloises ripercorre la vita di Morselli, dai luoghi profondamente lombardi (Varese, Milano e Gavirate) in cui visse, cavalcò, scrisse, produsse il vino e costruì il suo “buen retiro” alla Calabria della Seconda Guerra Mondiale, alla Germania, arrivando fino all’America del Vermont, dove l’autrice ha incontrato Mario, il fratello dello scrittore. Emergono così le tappe fondamentali di un’esistenza travagliata, vissuta ai margini dei cenacoli letterari con l’aspirazione di essere apprezzato dagli editori senza adottare scorciatoie, e si svelano persone e vicende finora sconosciute. Queste pagine tratteggiano un volto nuovo di un intellettuale-filosofo dotato di straordinaria acutezza, ma anche appassionato del mondo e dei suoi piaceri e dedito alla cultura in senso autentico, secondo la massima che amava ripetere: «La

cultura non è di chi sa, ma di chi apprende».

Linda Terziroli è nata a Varese nel 1983, si è laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano, con una tesi dedicata a Guido Morselli. Insegna lettere presso la scuola Anna Frank; ha collaborato con “La Provincia di Varese” e con “Lombardia Nord Ovest”, periodico della Camera di Commercio di Varese. Ha ideato, insieme a Silvio Raffo, il Premio Guido Morselli e la mostra permanente all’interno della Casina Rosa, dimora dello scrittore, a Gavirate. Curatrice dei volumi Lettere ritrovate (NEM, 2009), Guido Morselli. Una rivolta e altri scritti (Bietti, 2012), si è occupata dello scrittore in diversi saggi e articoli,un gattopardo del nord (Macchione). Attualmente collabora con Pangea News e Linkiesta.