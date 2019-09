Morso da un ragno viene ricoverato in ospedale per una grave reazione allergica

«Sono stato morso da un ragno ho bisogno di aiuto». La telefonata di soccorso è passata dal soccorso sanitario Areu che dall’SOS della Valbossa ha fatto partire un’ambulanza per soccorrere ad Azzate un uomo di 41 anni.

L’uomo aveva accostato la propria auto su via Piave dopo aver sentito un morso che lo stesso ha attribuito in un primo momento ad un ragno. Raggiunto dagli operatori sanitari è apparso nel pieno di una reazione allergica che ha costretto l’ambulanza a fare rotta con la massima urgenza verso l’ospedale.

Il 41enne è stato ricoverato in pronto soccorso all’ospedale di Circolo a Varese in codice rosso. Nonostante la reazione allergica le sue condizioni sono parse successivamente non gravi e resterà in osservazione prima delle dimissioni.