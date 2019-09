Mossa a sorpresa della Pro Patria: Kolaj in prestito dal Sassuolo

Inizia con il botto l’ultimo giorno di mercato in casa Pro Patria. La società della presidente Patrizia Testa ha infatti ingaggiato un giovane ben noto alle nostre latitudini, Aristidi Kolaj. Nato in Italia ma di origini albanesi (e nazionale under 21 del Paese delle Aquile), “Ari” è cresciuto a Varese e nel Varese 1910 fino al 2015, anno del fallimento della società.

La carriera dell’attaccante, che oggi ha 20 anni (li ha compiuti il 9 di aprile) ha poi preso una piega molto importante: dal Como era passato al Sassuolo diventando un punto di forza della formazione primavera dei neroverdi con cui nella passata stagione ha realizzato sei reti e con cui è anche andato a segno al Torneo di Viareggio 2018.

La Pro Patria ha ingaggiato Kolaj con la formula del prestito annuale e con il giovane albanese ha così completato il proprio parco attaccanti: il ds Turotti aveva infatti in previsione di fornire Javorcic di una quinta punta (le altre in rosa sono Mastroianni, Le Noci, Defendi e Parker) anche se l’orientamento sembrava quello di portare a Busto un giocatore a titolo definitivo. Kolaj però è realmente una promessa che si pensa possa esplodere nel futuro prossimo, e un campionato come la Serie C potrebbe essere un palcoscenico a misura per le sue qualità.

Il neo-tigrotto non sarà subito a disposizione di Javorcic: prima di approdare allo “Speroni” infatti dovrà rispondere alla convocazione dell’Albania under 21 per le due partite in programma: giovedì 5 Kolaj e soci affronteranno i pari età della Francia in amichevole poi, lunedì 9, giocheranno il match con l’Austria valido per le qualificazioni agli Europei. Kolaj quindi sarà a disposizione della Pro dall’allenamento di giovedì 10 settembre. Ma varrà la pena aspettarlo.