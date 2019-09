I motori storici rombano per la rievocazione della Sei Giorni

E’ iniziata nella prima mattinata di sabato 21 settembre nel centro cittadino l’edizione 2019 della rievocazione storica della Sei Giorni di Varese.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle moto storiche, organizzato dal Club Vams (Varese Auto Moto Storiche), in collaborazione con Varese Terra di Moto, e che durerà per tutta la giornata di sabato tra prove d’abilità, concorso d’eleganza e location d’incanto.

Quest’anno la data è particolarmente felice, perché la storica Sei Giorni si disputò proprio il 21 settembre del 1951, esattamente 68 anni fa.