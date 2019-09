Musica e “Liberazioni”: a Saronno una rassegna culturale di sensibilizzazione

Guerre, lotte e migrazioni: sono questi i temi al centro del Film Festival ideato dall’Università delle Migrazioni di Saronno, dal titolo “liberAzioni”. Una rassegna culturale pensata come un percorso cinematografico, che prevede la proiezione di quattro pellicole incentrate su temi sociali tanto delicati quanto importanti.

Un progetto destinato ai cittadini, finalizzato a sensibilizzare e a raccontare spunti e tappe storiche rilevanti a fronte degli argomenti principali della rassegna, sfruttando l’industria del cinema. Alla visione dei film seguirà un dibattito costruttivo e di riflessione. Le quattro proiezioni sono in programma nei giorni 16 ottobre, 13 novembre, 11 dicembre e 22 gennaio.

L’iniziativa sarà preceduta, in via inaugurale, da un concerto che intreccerà cantautori, musica popolare e rock, in linea con i temi focali di “liberAzioni”. Il concerto si terrà in Piazza Volontari del Sangue, Saronno, a partire dalle ore 16: saranno protagonisti Renato Franchi, l’Orchestrina del Suonatore Jones e la vocal band “Voci del Partigiano”.