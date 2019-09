Musica, natura e arte per il Festival Il Lago Cromatico

Il Festival Il Lago Cromatico porterà per il primo fine settimana di Settembre ben tre eventi da non perdere: venerdì 6 settembre, Sasso Cavallazzo – Ranco: Roberto Zanisi; Psycho Acoustic Solo; sabato 7 settembre, MIDeC – Cerro di Laveno: Filarmonica G. Verdi di Laveno; domenica 8 settembre, Angera: Roberto Zanisi;Il Lago…cuore di una Riserva UNESCO.

Si inizia venerdì 6 settembre nel Parco della Quassa di Ranco con un evento allestito di fronte al maestoso masso erratico Sasso Cavallazzo. La serata è organizzata con il Comune di Ranco, la Proloco di Ranco e l’Associazione Europa Terzo Mondo (ETM) di Ispra.

Si inizierà alle 18.30 con un apericena con prodotti a km ZERO e ZERO spreco organizzato dall’Associazione ETM in riva al lago e si continuerà alle 20.30 con il concerto di Roberto Zanisi, eclettico musicista polistrumentista che suona corde e percussioni di u o il ondo ra cui il c s, un ibrido tra sarod, dobro, banjo e oud in en a o nel da e nel A idin s ad Istanbul, e poi bouzouki, bowglama, dobro, darbuka, bongos, cajon, octodran, udu, steel pan & percussioni. Nella sua musica c’è il mondo, coi suoi popoli con un gusto psichedelico, cinematografico, una fantasia cinematica da colonna sonora, che affascinerà chiunque. Zanisi si spinge in solitudine sino al limite dell’e no usicologia per espri ere la sua necessi à di rallentare il passo e riportare la nostra esistenza ad una dimensione meno caotica e decisamente più vivibile.

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto Sustainable Tree Nursery (for women empowerment) in Rukwa – Tanania “Gli alberi, per creare nuove fonti di crescita sociale ed economica.” Un evento unico, organizzato in uno scenario di rara bellezza con lo spirito di conoscere la natura che ci circonda ed imparare ancora una volta di più a preservarla e rispettarla e con la volontà di sostenere un progetto di sviluppo e crescita. Si ricorda che il Sasso Cavallazzo si può raggiungere solo a piedi (partenza dal parcheggio in Via Quassa 27, vicino al Campo di Rugby di Ranco – il sentiero sarà indicato ed illuminato per l’occasione), si consigliano quindi scarpe comode, abbigliamento idoneo, spray anti insetti, una torcia. In caso di maltempo l’intero evento si terrà presso la Sala Consiliare di Ranco. Per partecipare all’apericena, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza, è necessario prenotare a Tel. 3273415001; email: info@illagocromatico.com; pierluca.depalma@gmail.com.

Sabato 7 settembre il Festival continuerà a Cerro di Laveno, dove presso il Museo Internazionale della Ceramica – MIDeC, si terrà l’ormai tradizionale concerto di inizio settembre della Filarmonica G. Verdi di Laveno Mombello. Si ricorda che durante la giornata si svolgerà la Verbano Classic Regatta 2019 organizzata dalle Vele d’Epoca. Il concerto è ad ingresso gratuito.

Domenica 8 settembre protagonista del Festival sarà il la Riserva di Biosfera MAB “Valgrande, Ticino, Verbano”. Ricordiamo che la Riserva ha accompagnato il Festival durante tutta l’estate con pannelli e materiale divulgativo per sensibilizzare il pubblico al senso di appartenenza ad un ambiente da tutelare e conoscere. L’evento in programma dal titolo Il Lago …cuore di una riserva UNESCO si svolgerà ad Angera a partire dalle 16.30 con una passeggiata guidata a tappe musicali nel centro storico del paese. Interverranno tre cori di zone diverse della Riserva: il Coro 7 Laghi di Varese, il Gruppo Corale ANA Arnica di Laveno M. e I Cantori di Calastoria di Robecchetto, insieme Cristina Chiappa, Vice Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino e Giuseppe Barra, Presidente del Parco Campo dei Fiori. Il pubblico avrà la possibilità di conoscere qualcosa di più della storia di Angera, del Lago Maggiore, ma soprattutto del territorio a cui appartiene, si terminerà verso le 19:30 con una gradevole sorpresa per tutti.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario prenotarsi al tel. 0331931915; email infopoint@comune.angera.it (Facebook: @infopointangera ; www.angera.it sezione eventi).

Punto di partenza l’Imbarcadero di Piazza della Vittoria. In caso di maltempo l’evento si svolgerà alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Angera.