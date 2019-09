Nature in festa e tanto sport salutano l’estate assieme ai bambini

Natura protagonista delle proposte per i bambini e le loro famiglie in questo primo fine settimana d’autunno, tra il 20 e il 22 settembre. Esplorazioni urbane o nella natura più selvaggia scandite da laboratori, spettacoli e giochi per chi saluta l’estate e chi porge il suo benvenuto all’autunno. Con qualche incontro speciale con animali più o meno esotici, bici e mongolfiere.

FESTE

Varese: il festival del paesaggio Nature urbane dedica tutto il pomeriggio di sabato ai bambini che, tra le stanze e il parco del Castello di Masnago, potranno ammirare l’arte di Chicco Colombo, assistere allo spettacolo del Teatro dei burattini di Varese “Il bosco abitato” e sperimentarsi poi nel laboratorio per genitori e figli “Il bosco sei tu“. Tutto esaurito invece per l’iniziativa di venerdì “Noi siamo la nostra terra” > Come partecipare

Tradate: decima edizione per il “Bosco Incantato” la manifestazione che si svolgerà nel Parco Pineta domenica pomeriggio con tante favole, avventure ed esperimenti dedicati ai più piccoli nella magia del bosco > Il programma

Legnano: due giorni di festa tra sabato e domenica al Castello di Legnano per Ludolandia, con pigiatura dell’uva, giochi, laboratori d’arti e mestieri, spettacoli, sbandieratori e musica > Scopri l’iniziativa

Angera: lungo tutto il fine settimana la festa sul Lungolago trasforma Angera nella “Città della mongolfiera”, con gonfiabili, truccabimbi, musica e spettacoli > L’evento

Sumirago: riparte domenica con la “Festa dell’agricoltura e delle tradizioni” l’attività di “A scuola di fattoria” con attività pratiche, momenti di spettacolo e laboratori (tra cui pigiatura dell’uva, battesimo della sella, pompieropoli, tosatura e mungitura) per avvicinare i bambini al mondo rurale > Scopri di più

Cardano al Campo: l’Autunno Cardanese porta in strada spettacoli di giocoleria e giochi per il divertimento di grandi e piccini > Tutto il programma

GIOCHI E LABORATORI

Azzate: apre venerdì pomeriggio un nuovo spazio di gioco tra arte e sperimentazione corporea “Pantagruel”, condotto dall’artista Miriam Secco per l’associazione Mamme in cerchio > Scopri di più

Gallarate: torna domenica il torneo di scacchi riservato ai giocatori “under 16”giunto alla sua terza edizione > Come partecipare

Ranco: sabato pomeriggio riparte “La casa degli scarabocchi” con i suoi laboratori di storia dell’arte e manualità creativa per bambini il primo appuntamento è dedicato all’arte postale per creare una personalissima cartolina per salutare l’estate > Tutti i dettagli

Angera: Cascina Piano aderisce a “Cantine aperte in vendemmia” e domenica riserva ai bambini l’esperienza della pigiatura e laboratori a tema > Come partecipare

Varese: domenica Villa Panza propone un laboratorio di scrittura manuale e calligrafia dedicato a grandi e piccini: Leggi qui

SPETTACOLI

Jerago con Orago: sabato mattina in biblioteca l’incontro rivolto ai bambini “Tre uova e un nido”, con uno spettacolo di micro teatro ispirato al libro di Eric Battut seguito dal laboratorio a cura di Sara Ghioldi > Come partecipare

Varese: inizia domenica pomeriggio con l’animazione “Wonder park” la nuova stagione di CinemaKids, la rassegna cinematografica di Filmstudio 90 dedicata a bambini e ragazzi > Il calendario

SPORT

Porto Ceresio: sabato sul lungolago un evento per grandi e bambini che vedrà la presenza di quasi 30 stand di associazioni sportive provenienti da tutta la provincia di Varese per sperimentare ciascuno il proprio sport > L’articolo

Malnate: sabato mattina l’inaugurazione della pista ciclabile di San Salvatore dà il via a “Sport per tutti“, una festa per giocare, provando diverse discipline > Leggi qui

Busto Arsizio: torna sabato pomeriggio la manifestazione “Busto: Sport per tutti” che porterà in centro città decine di società, con atleti, allenatori, dirigenti e campi per provare le varie discipline > Tutto il programma

ESCURSIONI

Ovunque: questo fine settimana c’è Puliamo il mondo, l’iniziativa promossa da Legambiente e che si celebra in tanti comuni della provincia per scoprire (e ripulire) angoli di città e verde pubblico > Tutti gli appuntamenti

Comerio: due giorni di escursioni guidate, sabato e domenica, per scoprire la Grotta Rameron nel “Settembre sottosopra” adatto a escursionisti e famiglie > Leggi di più

Campo dei Fiori: porte aperte domenica per l’Osservatorio Astronomico a tema della giornata è “Il bosco e i suoi animali”, con la partecipazione dei volontari LIPU dell’Oasi Palude Brabbia che accompagneranno i visitatori in un percorso naturalistico guidato attraverso i sentieri di vetta e dedicheranno ai bambini speciali laboratori didattici > Tutto il programma

FUORI PORTA

Valbrembo (BG): domenica 22 settembre ultimo appuntamento con Educazoo al parco faunistico Le Cornelle per il World Rhino Day. Un biologo esperto guiderà i visitatori alla scoperta dei rinoceronti bianchi > Scopri di più

Alpi Lombarde: proseguono anche per il mese di settembre le escursioni guidate gratuite per famiglie, neofiti e appassionati fino a rifugi e alpeggi nei weekend estivi per promuovere la sicurezza in montagna> Tutti gli itinerari

INCONTRI PER MAMMA E PAPÀ

Cantello: è in programma per venerdì sera l”incontro gratuito con gli esperti di BullOut, sugli aspetti legali e psicologici di Bullismo e Cyberbullismo > Scopri l’evento

Azzate: abiti usati per genitori e bambini e tante occasioni per l’apertura straordinaria, sabato pomeriggio, dello Stendipanni, il mercatino di solidarietà di Mamme in cerchio > Leggi qui