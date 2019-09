Nature Urbane a misura di bambino: spettacoli, laboratori e meraviglia

Spettacoli, visite guidate e laboratori: il festival del paesaggio “Nature Urbane” ha un programma speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie, per offrire ai cittadini più giovani la possibilità di vivere delle “esperienze ludico-didattiche nei parchi della città giardino e vere proprie immersioni nella natura e nella cultura”.

Gli appuntamenti dedicati ai più piccoli sono raccolte nella sezione “Educazione al paesaggio”, creata con la collaborazione di artisti ed associazioni.

Venerdì 20 settembre, ore 15-18 al Parco di Villa Mylius- via Fiume 38

NOI SIAMO LA NOSTRA TERRA

Età indicativa 6-10 anni

Percorsi guidati, laboratori sensoriali e riflessioni sulla biodiversità e i cambiamenti climatici a cura di Slow Food.

Attività con posti limitati. Per prenotazioni www.natureurbane.it



Sabato 21 settembre, al Castello di Masnago – via Cola di Rienzo 42

Ore 15

FUTURE NATURE – GLI ANIMALI FANTASTICI DEL PAESAGGIO

Inaugurazione della mostra di dipinti di Chicco Colombo dedicati al rapporto tra uomo e ambiente naturale, riscoprendo armonia nei paesaggi e rispetto nei rapporti.

L’esposizione sarà visitabile fino al 29 settembre, dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

Ore 16

IL BOSCO ABITATO

Spettacolo a cura del Teatro dei burattini di Varese che racconta otto storie di animali che vivono sugli alberi, in un bosco abitato in fase di cambiamento.

Ore 17

IL BOSCO SEI TU

Laboratorio per adulti e bambini di età indicativa dai 4 ai 10 anni in cui ogni partecipante diventa un albero e racconta la sua storia, tra fantasia e realtà, fino a creare una nuova foresta.

Prenotazione necessaria sul portale www.natureurbane.it.

Domenica 22 settembre

Ore 10-16, al Campo dei Fiori

PORTE APERTE ALL’OSSERVATORIO: GLI ANIMALI DEL BOSCO

Percorsi guidati sul sentiero didattico Il bosco, visite all’Osservatorio e alla serra, osservazione del sole e laboratori didattici all’interno della Cittadella di Scienze della natura in vetta.

Ore 16 al Castello di Masnago – via Cola di Rienzo 42

VIAGGIO DI UN SEME

Spettacolo a cura del Teatro del Buratto in cui i bambini non sono semplici spettatori ma una comunità direttamente coinvolta nella storia e che condivide quell’esperienza

A seguire dalle ore 17 il laboratorio “METTI UN SEME NELLA TERRA”, per bambini indicativamente tra i 4 e i 10 anni con prenotazione obbligatoria sul sito www.natureurbane.it.



Dal 23 al 27 settembre, ore 9.30-11.30

ORIENTEERING NEI PARCHI

Attività con mappa, bussola e lanterne dedicata alla classi quarte e quinte delle scuole primarie della città giardino a cura della sezione varesina del CAI e con il supporto delle GEV tra Villa Mylius e Parco Mantegazza (Castello di Masnago).

Venerdì 27 settembre, ore 16 al Parco Zanzi – Schiranna

LE MERAVIGLIE DEL LAGO

Un racconto itinerante a cura di Betty e Chicco Colombo tra le meraviglie del lago: dalla pesca ai proverbi, passando per storie, leggende e veri e propri miti della cultura popolare.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel Salone Estense di via Sacco 5, a Varese.



Sabato 28 settembre, ore 16 all’Osservatorio del campo dei Fiori

LE 4 STAGIONI

Percorsi guidati, giochi estorie a cura del Teatro Evento che culmineranno con una visita guidata all’Osservatorio con i volontari della Società astronomica Schiaparelli

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel Salone Estense di via Sacco 5, a Varese.

Attività indicata per bambini indicativamente dai 4 ai 10 anni.

Necessaria prenotazione sul portale www.natureurbane.it.

Domenica 29 settembre, ore 16 al Castello di Masnago

LEZIONI DI GIARDINAGGIO

Lorenza Zambon guiderà i bambini in una lezione semiseria ma vera, alla scoperta del giardino più bello, il pianeta, in cui viviamo tutti e di cui ciascuno deve prendersi cura.

Attività per bambini dai 5 anni in su.

Prenotazione necessaria sul portale www.natureurbane.it.