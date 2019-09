Nel giorno della Gran Fondo a Varese si corre a piedi

Fa parte delle iniziative collaterali della Tre valli varesine, e soprattutto della Gran Fondo, e si prefigge di far conoscere Varese ai tanti visitatori che arriveranno, da tutta Italia e tutta Europa, al seguito degli appassionati ciclisti che seguiranno le tanto gettonate gare ciclistiche organizzate dalla Binda e che magari condividono passioni sportive e interessi turistici

Ha questo principale scopo la Corrivarese-Ecorun, corsa che ha tre versioni: una più “sportiva” da 5 o 10 chilometri, e una verea e propria passeggiata per il centro da circa 5 chilometri alla scoperta di luoghi e ville di Varese, in un percorso che si sviluppa nel centro cittadino prevalentemente in aree pedonali o chiuse al traffico.

Ad organizzarla la Campus Varese Run, con il patrocinio del Comune di Varese, e con due finalità benefiche: la prima a favore dei progetti del Gulliver, la seconda per le attività di Andos.

«Una corsa “made in Varese” per raccogliere fondi, e che quindi unisce passione e solidarietà – spiega Giuseppe Micalizzi, vicepresidente di Campus Vareserun, che ha presentato la manifestazione con il suo presidente, Rinaldo Francesca – Nata da una chiacchierata con la Binda che organizza la Trevalli e la Gran Fondo: in questo scambio di opinioni è emersa la necessità di “fare qualcosa” per i tanti parenti, amici, sostenitori, che non corrono la gran fondo ma accompagnano i loro cari e i loro beniamini. L’intento è quello di offrire alla città di Varese, dove il traffico viene limitato per la competizione ciclistica internazionale, un altro evento sportivo alla portata di tutti, sia i varesini, sia gli accompagnatori dei ciclisti, provenienti da tutto il mondo. O in alternativa, una camminata per poter conoscere più profondamente il centro della città».

A tenere a battesimo l’iniziativa, anche l’assessore allo sport Dino de Simone, e il patron della tre Valli Renzo Oldani.

IL PROGRAMMA

Le corse proposte sono tre: una cronometrata da 10 chilometri, due corse a passo libero da 5 e 10 chilometri e una passeggiata guidata di 5 chilometri.

Per iscriversi, si può andare al Race Village, che verrà allestito in piazza Repubblica e farà da fulcro di entrambe le manifestazioni. Al race Village ci si potrà iscrivere alle gare di corsa a partire da sabato 5 (dalle 14 alle 18) e alla domenica 6, dalle 7.30 fino a poco prima della partenza, fissata per le 10.15, in coda alla partenza della gran fondo. Sempre nel Race Village saranno presenti le due associazioni che la corsa sostiene: Gulliver e Andos, per i quali sarà possibile destinare contributi liberi. Infine, in piazza Repubblica saranno predisposti l’arrivo delle gare, le premiazioni e il ristoro, compreso il pasta party finale.

Per info sulle iscrizioni e altro: http://www.trevallivaresine.com/ecorun-corrivarese-2019/

IL PERCORSO

La partenza, delle corse cosi come della gran fondo, sarà in via Sacco, all’altezza dei giardini estensi: le corse poi attraverseranno non solo le vie cittadine, ma anche i parchi e le ville della città giardino.

Da via Sacco, si va in via Monte Grappa poi si torna verso Casbeno, nel parco di villa Recalcati, per poi risalire verso la piscina comunale. Attraverso i giardini estensi si tocca villa Mirabello, si esce in piazza della Motta. L’arrivo della 5 chilometri è previsto poco dopo il teatro, in piazza Repubblica.

I corridori della 10 chilometri invece proseguiranno lungo le vie Avegno e Cavour, per arrivare in via Dandolo, poi si addentreranno nel centro città attraverso via Donizzetti, via Griffi e via Albuzzi con un’altra puntata in piazza Monte Grappa e lungo corso Matteotti raggiungeranno piazza Carducci, via Cattaneo e piazza Beccaria. Da viale Aguggiare raggiungeranno poi, attraverso le vie Castelli e Fiume, anche villa Mylius. Gli ultimi metri passeranno dalla Brunella e poi le vie Procaccini, Veratti, piazza Monte Grappa e Manzoni, per raggiungere il traguardo al Race Village.

Il percorso sarà allietato non solo da punti di ristoro, ma anche da animazione musicale, in sei diversi punti della città.

UNA PASSEGGIATA GUIDATA PER SCOPRIRE VARESE

L’ultima proposta, più turistica che sportiva, è una passeggiata che riprende la tradizionale iniziativa di Andos nel mese della prevenzione del tumore al seno ed è pensata a chi desidere vedere Varese in un modo più slow.

la partenza è sempre da via Sacco, dopo le corse classiche: con questa camminata però si percorrono i giardini Estensi e si attraversa l centro storico lungo corso Matteotti, piazza Carducci, via san Martino e via Morazzone. Si prevedono interessanti soste a Biumo, presso villa San Francesco e villa Panza (che nel pomeriggio potrà essere visitata a prezzo di favore esibendo braccialetto della corsa o pettorale) Anche questa corsa si concluderà al Race Village.