Non si fermano all’alt e cadono dallo scooter, gli agenti trovano l’hashish

Gli agenti della squadra volante gli hanno visti schizzare a bordo di uno scooter 250 tra via peschiera e via montenero a Varese e non hanno esitato ad intimare l’alt a quella coppia che viaggiava a forte velocità e che, non intenzionata a fermarsi, ha tentato di sfuggire per poi cadere rovinosamente a terra.

A bordo c’erano un uomo di 34 anni e una donna di 46, entrambi italiani, che fortunatamente non si sono fatti male. Entrambi sono stati soccorsi dagli agenti e dagli operatori del 118 che però, a questo punto, hanno voluto approfondire le motivazioni di quel comportamento.

L’uomo è risultato gravato da precedenti di polizia ed era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un procedimento penale. Prima di essere sottoposto a perquisizione ha consegnato spontaneamente gli operatori 25 grammi di hashish.

La perquisizione è stata dunque estesa alle abitazioni dei due soggetti e a casa della donna, anch’essa già gravata da precedenti di polizia, sono state trovate due piante di marijuana con numerose infiorescenze.

I due sono stati accompagnati in questura per procedere alla loro compiuta identificazione tramite foto segnalamento. Sonos stati posti sotto sequestro i 25 grammi di hashish, le due piante, lo scooter, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari.

La donna è stata denunciata per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente l’uomo è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è segnalato per violazione delle norme del Codice della strada, per non essersi fermato all’alt della polizia e per essersi messa alla guida privo di patente.