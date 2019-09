Nuove maglie: la Pallacanestro Varese si traveste da Milan

Le nuove maglie della Openjobmetis sono destinate a fare discutere: la società ha svelato oggi il “vestito” che indosserà la squadra di Attilio Caja nelle sue partite interne ed esterne, realizzate in collaborazione con la Macron, azienda bolognese che già in passato aveva collaborato con Pallacanestro Varese e che da questa stagione è tornata a essere sponsor tecnico, subentrando alla Spalding.

A caratterizzare le canotte da gioco ritornano le larghe striscie verticali già proposte in uno dei kit utilizzati due anni fa: scelta già allora abbastanza divisiva ma che nel complesso piacque al pubblico. La maglia di casa mantiene i colori sociali, bianco e rosso, con la scritta dello sponsor a tagliare in orizzontale il petto e con il numero del singolo giocatore posto al di sotto della spallina di destra. Rispetto a quelle del 2017-18 (versione “Spalding”) le strisce rosse sono formate da righe fini e sfumate verso il basso, una soluzione che a prima vista appare molto gradevole.

Quel che stupisce però nella versione presentata oggi (sui social network) è la “seconda maglia” (oggi le regole del mercato vogliono che la si chiami away) perché il colore bianco è sostituito dal nero: quel che ne esce – almeno stando alle immagini diffuse dalla società – è un incredibile somiglianza alla divisa del Milan, inteso come squadra di calcio, somiglianza resa ancora più forte dalla stella gialla che accomuna i due club. Una scelta che lascia stupiti, non tanto per l’uso del colore nero che già in passato ha caratterizzato seconde e terze maglie della Pallacanestro Varese (ovviamente ci riferiamo solo al periodo, ormai trentennale, in cui si è tornati al bianco e rosso sulle divise) ma appunto per l’affinità con una società calcistica così famosa e vicina, geograficamente, alla Città Giardino. Maglie quindi promosse – questo ovviamente è il nostro parere – sul piano del design, ma divisa da trasferta bocciata per quanto riguarda l’effetto ottenuto. Era proprio necessario?