A Oggiona e Santo Stefano la scuola inizia con la nuova borraccia “green”

Il ritorno a scuola degli alunni delle scuole primarie “ G. Cantore” e “ C. Battisti” di Oggiona con Santo Stefano giovedì 12 settembre ha avuto il saluto del sindaco Stefania Maffioli, dell’assessore all’istruzione e alla cultura Viviana Bollini, del nuovo dirigente scolastico Ilaria Maci e della sua vicaria la Annunciata Pozzi.

Anche alcuni genitori erano presenti a questo saluto. Il Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha rivolto agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale non docente che collabora nelle scuole, gli auguri per un nuovo anno scolastico sereno, un anno di impegno per imparare e migliorare nell’apprendimento ed avere tante opportunità di crescita attraverso i progetti che l’istituzione scolastica offre. “

«L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta l’inizio di una nuova avventura, un percorso di vita che gli alunni compiono a scuola con le loro insegnanti e che continua poi in famiglia». In questo percorso il sindaco ha sottolineato “«l’importanza della collaborazione, della condivisione, perché sono fondamentali». Il sindaco ha ribadito di coltivare l’amicizia tra i compagni, di avere sempre la passione e l’entusiamo per la vita scolastica, la capacità di saper ascoltare e seguire le insegnanti ogni giorno perché la scuola, come luogo di educazione, insegna ad amare ciò che si fa ogni giorno.

Ogni giorno a scuola deve essere come il primo giorno da trascorrere in allegria. L’assessore Viviana Bollini è intervenuta esprimendo la propria soddisfazione per il fatto che le scuole primarie sono state riconosciute come “green school” , così l’assessore ha voluto donare agli alunni una borraccia verde che ha fatto trovare sui banchi come simbolo della scuola “green” perchè l’ obiettivo di una “green school” è quello di diventare “plastic free” ossia l’utilizzo delle borracce da parte dei bambini porta a ridurre il consumo delle bottiglie di plastica e quindi la produzione dei rifiuti, un primo passo verso l’eco-sostenibilità. I bambini hanno gradito moltissimo questo piccolo dono, tutti hanno espresso il loro entusiasmo per la nuova borraccia verde .

L’assessore ha anche lasciato, assieme alle borracce, una lettera ai bambini come testimonianza dell’importanza del primo giorno di scuola, essendo genitore di due bambini. Nella lettera l’assessore esprime “ l’emozione dei genitori che accompagnano i loro piccoli alla prima campanella “, ma anche le emozioni e le sensazioni quando scolara affrontava i primi giorni di scuola “ curiosa ed impaurita”, poi col tempo è riuscita a spiccare il volo. Nella lettera l’assessore fa anche presente il ruolo importante dell’insegnante “ ruolo di mediatore di vita e di sapere” e la disponibilità dell’Amministrazione ad investire per la scuola. Il momento di auguri è stato apprezzato dalle insegnanti e dal personale non docente che aspettano l’Amministrazione per la prossima visita.