Oltre 700 aspiranti medici al test d’ingresso dell’Insubria

Aspiranti medici e dentisti, è giunta l’ora della verità. Saranno proprio loro domani, 3 settembre, ad aprire il calendario dei test d’ingresso nazionali previsti per l’iscrizione ad alcuni corsi di laurea blindati dal Ministero dell’Università.

L’appuntamento per i 709 candidati iscritti all’Università dell’Insubria è per le 11 di domattina, nella sede di via Monte Generoso.

L’ateneo varesino offre quest’anno 150 posti per medicina e 20 per odontoiatria a fronte di 638 aspiranti medici e di 71 odontoiatri.

La prova è uguale per tutti i 68.694 aspiranti in Italia che sperano di ottenere uno dei 12.701 posti a disposizione ( tremila in più dello scorso anno). Ricordiamo che la graduatoria è nazionale e che lo studente può indicare tre sedi a scelta dove poter effettuare l’eventuale iscrizioni.

Domani i ragazzi dovranno rispondere a un questionario di 60 domande: 2 di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica. A disposizione hanno 100 minuti.

Il prossimo test in programma all’Insubria è quello di Scienze motorie il 6 settembre, con 301 candidati per 121 posti disponibili. Sono infine 808 gli iscritti alla prova dell’11 settembre per accedere alle Professioni sanitarie, a fronte di 347 posti tra i quali 150 sono di Infermieristica e 37 di Fisioterapia.

Per i corsi ad accesso libero, triennali e magistrali a ciclo unico, invece, le immatricolazioni sono possibili fino al 1° ottobre e fino al 31 ottobre invece si accettano le preiscrizioni per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico.