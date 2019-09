Oltre il paesaggio. Le opere di Marco Saporiti a Civico3

La nuova stagione di Civico3 riprende con un ricco programma di eventi d’arte, reading e spettacoli finalizzati alla valorizzazione della cultura come veicolo di sensibilizzazione sociale e di solidarietà.

La sede di Civico3 nel centro storico di Gallarate è uno spazio culturale sostenuto dall’Associazione Abaco e nel corso degli anni ha promosso spettacoli teatrali con Susanna Parigi, Massimo Giuseppe Bianchi, conferenze con i professori Paolo Cattorini, Vincenzo Costa e Luca Cesana, mostre fotografiche di Erik Colombo e Massimo Balbini, mostre pittoriche di Roberto Scalabroni e Monbotan , Mario da Corgeno, corsi di mimo con l’artista giapponese Shinya Murayama, di lettura con Betty Colombo, di fotografia con Fabio Preda. Dal 2017 partecipa attivamente al Festival di Filosofia di FilosofArti.

Dal 21 al 29 settembre ci propone la mostra personale dell’artista varesino Marco Saporiti, un pittore che si esprime attraverso una gestualità fatta di sperimentazione del colore e di diverse tecniche: dalla spatola, al pennello, fino alla lavorazione di materie poi portate sulla tela.

La mostra personale Materika nasce come risposta ad un’esigenza di cambiamento, che ha visto l’artista proiettato verso nuovi stimoli: quasi una fase d’obbligo motivata dalla necessità di andare oltre la propria produzione tradizionale.

La mostra “Materika” è il frutto di questo salto verso una nuova sperimentazione che ha aiutato l’artista a rientrare nel suo atelier con rinnovata passione ed emozione. Nulla è più come prima: la tela, i colori, i pennelli, la materia giocano e interagiscono per dare vita e forma ad una nuova arte, in cui sono protagonisti la luminosità degli smalti e la materia applicata alla tela.

Il risultato è una nuova produzione in cui l’artista, pur rimanendo fedele alla pittura naturalistica, va oltre il paesaggio, personalizzandolo ed esaltandone quei dettagli che nell’immaginario collettivo sono immagini di positività e serenità.

Nella pittura di Saporiti la Natura è stata e rimane sempre amica: luogo di evasione in cui liberare il proprio pensiero e recuperare un rapporto sereno con il mondo.

Oggi le sue opere sono esposte in gallerie in Italia e all’estero.

Marco Saporiti è uno degli esponenti dell’Associazione Culturale Liberi Artisti di Varese.

CIVICO3 – Via Pretura 3 | 21030 Gallarate (VA)

3civicotre@gmail.com

www.civico3.org

Tel. +39 340 7385564 | 347 4004054