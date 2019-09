Ospitalità, escursioni e colazioni “in notturna”: l’accoglienza varesina per gli atleti del trail

(foto Andrea Plebani) Alle 4 del mattino di sabato, nella hall dell’Hotel Vecchia Riva alla Schiranna, sarà già ora di colazione.

L’albergo varesino è una delle strutture che questo fine settimana ospiterà gli atleti del Campo dei Fiori Trail, la corsa in montagna che richiama in provincia più di un migliaio di atleti. Per molti di loro sarà una “levataccia” per essere pronti a partire alle 6 del mattino come prevede il calendario delle gare, ma almeno non lo faranno a stomaco vuoto. «È un piccolo accorgimento per i nostri ospiti – racconta Luciano, uno dei titolari della struttura -. Sappiamo che la partenza è in programma prima dell’alba e per questo prepareremo un buffet che sarà disponibile già a partire dalle 4 del mattino con cereali, caffé, torte e brioche».

In occasione delle gare sono attese a Gavirate, tra atleti e accompagnatori circa tremila persone. Per chi arriva da fuori provincia e dall’estero è stata prevista la possibilità di pernottare nella palestra del villaggio al lido, ad oggi già completamente prenotata, che ospiterà circa quaranta di persone. Molti altri iscritti hanno optato invece per alberghi e bed and breakfast del territorio. «Nel nostro caso le camere occupate sono una ventina, una buona parte di quelle che abbiamo a disposizione – prosegue l’albergatore varesino -. È già il secondo anno che ospitiamo gli atleti e collaboriamo con molto piacere con gli organizzatori dell’evento».

La quarta edizione della corsa in montagna vedrà partecipare atleti provenienti da tutta Italia e non solo. «Il trail è certamente un’ottima occasione anche dal punto di vista turistico – spiega Moira Visentin dell’agenzia viaggi Esploratour che ha elaborato alcuni pacchetti turistici e studiato soluzioni di ospitalità -. Sappiamo che gli atleti sono concentrati soprattutto sulla gara e che quella rimane la ragione principale del loro viaggio ma è anche vero che questo tipo di eventi permette di valorizzare il territorio e le sue bellezze. Non è facile stimare l’indotto turistico di un evento come questo, noi ne abbiamo curato una parte e siamo molto soddisfatti: abbiamo lavorato con alcune strutture della zona e offerto servizi aggiuntivi come la preparazione di itinerari dedicati al territorio e la consegna dei pettorali di gara direttamente in camera». Tra le soluzioni di alloggio offerte ai partecipanti è presente inoltre l’area camper di via Cavour, di fronte alla sede della Canottieri di Gavirate.