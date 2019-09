Ottobre è rosa, perché la prevenzione può salvare la vita

Dal 5 al 27 ottobre Varese si colora di “rosa”. È il mese della prevenzione del tumore al seno e la città rilancia il messaggio della prevenzione.

Ad accendere Palazzo Estense e la Camera di Commercio di piazza Monte Grappa saranno Andos e Comune si Varese: «Una delle cose più belle che ho conosciuto in questa mia esperienza da assessore – ha commentato Rossella Dimaggio– è stata scoprire quanta vita ci sia in questa città e quante brave persone vogliano creare sinergia per prendersi cura degli altri. Ciò fa di Varese una città speciale. E Andos è una di queste realtà che dona anche grande gioia e speranza per futuro a chi si trova in difficoltà».

Un calendario ricco di eventi si svolgerà tra sabato 5 ottobre con l’accensione dei palazzi e sino al 25 quando la compagnia teatrale Attori in Circolo presenterà al teatro Castellani di Azzate la commedia di Peppino de Filippo “non è vero ma ci credo” per la regia di Metello Faganelli.

Prevenzione e diagnosi precoce sono le migliori risposte a una patologia che vede ogni anno almeno 800 donne ammalarsi nella sola provincia varesina: « La notizia positiva è che la percentuale di guarigione raggiunge il 90% quando si interviene tempestivamente» ha ricordato la psicologa di Andos dottoressa Ferrari.

Ci saranno anche eventi sportivi come la corsa che si svolgerà domenica 6 ottobre in concomitanza con la Gran Fondo della Tre Valli Varesine. Tre percorsi di 10 e 5 chilometri e una passeggiata con la visita delle ville San Francesco e Panza. Le iscrizioni possono essere fatte on line sul sito www.trevallivareaine.com o la mattina stessa a partire dalle 7.30 ai Giardini Estensi.

L’ottobre rosa si rinnova con la sua missione di sensibilizzare le donne ad “avere cura del proprio corpo” come ha ricordato la vicepresidente di Andos Renata Maggiolini: «insieme all’associazione Caos promuoviamo anche delle visite senologiche gratuite all’ambulatorio medico comunale di Azzate. Sabato 12 ottobre i nostri specialisti visiteranno a partire dalle 9.30. Le prenotazioni sono quasi del tutto esaurite e rimangono solo pochi appuntamenti che si possono prendere telefonando al nr 0332 284502».

Un ottobre che vivrà in rosa anche nelle vetrice dei negozi che accoglieranno l’invito alla prevenzione addobbando le vetrine con palloncini od oggetti di colore rosa.