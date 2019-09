Ottobre con Varesenews, tra proiezioni e festival

ANCHE IO con Varesenews è il progetto con cui tutti i mesi vi proponiamo un calendario un po’ speciale con diverse iniziative sparse sul territorio di Varese e provincia. Non saranno gli eventi più importanti del territorio, ma quelli in cui potrete vederci impegnati a vario titolo come organizzatori o partner di soggetti diversi. Ecco le proposte per il mese di ottobre.

IL PROGRAMMA

• Venerdì 4 ottobre

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Mobility Festival, convegno “E-DISTRICT SARONNO: infrastrutture, operatori e utenti. Verso la costruzione di un distretto sostenibile”

Villa Gianetti, via Roma 35, Saronno

Ingresso riservato ai media e ai referenti istituzionali

• Giovedì 10 ottobre

Dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Territori in tour a Saronno

Villa Gianetti, via Roma 35, Saronno

Ingresso gratuito su prenotazione

• Venerdì 11 – Sabato 12 ottobre

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 – dalle ore 15.30 alle ore 24.00

Dia Sotto le Stelle – Festival Internazionale di Fotografia e Arti Multimediali

Malpensafiere – Centro esposizioni, via XI Settembre 16, Busto Arsizio

Ingresso libero

• Lunedì 21 ottobre

Ore 17.00

Incontro con Stefano Zamagni. Responsabili, come civilizzare il mercato

Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi 2, Varese

Ingresso gratuito su prenotazione

• Giovedì 24 ottobre

Dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Territori in Tour a Busto Arsizio

Sala Tramogge, centro convegni Molini Marzoli, via Molino 2, Busto Arsizio

Ingresso libero su prenotazione

Locandina ANCHE IO CON VARESENEWS Ottobre 2019

LA COMUNICAZIONE

Una ragione che ci ha spinto a lavorare su questo nuovo progetto è portare la nostra esperienza, professionalità e forza comunicativa a servizio di chi vorrà condividere le proprie iniziative con noi.

Potremo così essere parte dei relatori, fare da media partner, avere un ruolo anche nell’organizzazione degli eventi. Metteremo a disposizione le nostre piattaforme di comunicazione e informazione e quanto necessario perché l’iniziativa funzioni e abbia successo.

Queste attività non hanno un costo definito, ma variano in base a diversi parametri che valuteremo direttamente con chi sarà interessato.

Potete contattarci telefonicamente 0332873094 o per email agenda@varesenews.it.