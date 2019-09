Tra paella e fritto misto, una settimana di festa per l’Addolorata a Schianno

Inizierà lunedi 9 Settembre e durerà tutta la settimana la Festa Patronale dell’Addolorata, di Schianno.

Una festa sarà un’eco festa: verranno infatti utilizzati solo prodotti eco-biodegradabili cercando così di ridurre l’impatto ambientale.

Sport e cucina saranno i protagonisti della prima serata di lunedi 9: un ottimo fritto misto da gustare tifando a bordo campo la squadra di calcio preferita. martedi 10 serata piadine per tutti i sognatori giovani (e non) con una testimonianza esempio di come i sogni siano realizzabili anche meglio di come si creda.

Il “viaggio” culinario della festa continua poi mercoledi 11 in Spagna con Paella e Sangria e dalle 21.00 musica dal vivo con i Libera Uscita. Giovedi 12 ci sarà Schianno Food “angoli di specialità e gusto” con intrattenimento, musica dal vivo, gonfiabili, sport in piazza e tanto altro. Grande partecipazione della pasticceria Sara & Mariano che preparerà il dolce della festa.

Venerdi 13 serata tipica calabrese con sapori e musica tradizionali. Sabato 14 MastersChiann vi aspetta con un super stand gastronomico, il tanto richiesto Cervellone e… a partire dalle ore 22.45 Caccia al tesoro in auto a tema cinema.

Domenica 15, è il clou della Festa: comincia con la messa solenne, poi grande pranzo comunitario, al pomeriggio giochi e gonfiabili per grandi e piccini. Alle 20.15 processione per le vie del paese accompagnata dalla Banda MAM di Morazzone. Ultimo giorno, Lunedi 16 finali del torneo di calcio a 7 e spaghettata conclusiva.