Palio di Gerenzano, la vittoria bis va al Burghett

È stata una seconda edizione super quella del Palio di Gerenzano.

Tanta gente per strada, tante emozioni per le gare, tantissima partecipazione per i sei rioni che hanno “battagliato” per ottenere la vittoria finale, andata al Burghett per il secondo anno di fila.

«Non basterebbero le parole di un dizionario a descrivere quello che è stato il Palio di Gerenzano 2019; una settimana di aggregazione, divertimento e colori, forse è questa la sintesi migliore- si legge sulla pagina Facebook del Palio -. Sono tante le persone da ringraziare per il contributo alla realizzazione della manifestazione, ma un grande grazie va a tutti voi Gerenzanesi, perchè senza di voi ci sarebbero giochi senza classifiche e piazze vuote».

TUTTE LE CLASSIFICHE DEL PALIO DI GERENZANO 2019

PREMIO SFILATA è andato al Rione Gio’ Da Val ed il PREMIO ADDOBBI è andato al Rione San Giacum; il Rione Madunina ha vinto il MINIPALIO.

CLASSIFICA GENERALE PALIO 2019

1° Rione Burghett con 1385 punti

2° Rione Funtan con 1315 punti

3° Rione Madunina con 1245 punti

4° Rione Tupìni con 955 punti

5° Rione Gio’ da Val con 870 punti

6° Rione San Giacum con 825 punti

punit

CLASSIFICA CORSA NEI SACCHI

1° Burghett 100 pti

2° Funtan 80 pti

3° Gio’ Da Val 65 pti

4° Tupìni 50 pti

5° San Giacum 35 pti

6° Madunina 25 pti

CLASSIFICA ACQUA IN TESTA

1° Funtan 100 pti

2° Burghett 80 pti

3° Gio’ Da Val 65 pti

4° Tupìni 50 pti

5° Madunina 35 pti

6° San Giacum 25 pti

CLASSIFICA STAFFETTA DOCCIATA

1° Funtan 100 pti

2° Gio’ Da Val 80 pti

3° Madunina 65 pti

4° Tupìni 50 pti

5° Burghett 35 pti

6° San Giacum 25 pti

CLASSIFICA TAGLIA IL TRONCO

1° Funtan 100 pti

2° Gio’ Da Val 80 pti

3° Tupìni 65 pti

4° Burghett 50 pti

5° Madunina 35 pti

6° San Giacum 25 pti

CLASSIFICA FILA LA LANA

1° Gio’ Da Val 100 pti

2° Madunina 80 pti

3° Burghett 65 pti

4° San Giacum 50 pti

5° Tupìni 35 pti

6° Funtan 25 pti

CLASSIFICA QUIZ MUSICALE

1° San Giacum 100 pti

2° Madunina 80 pti

3° Burghett 65 pti

4° Gio’ Da Val 50 pti

5° Funtan 35 pti

5° Tupìni 35 pti

CLASSIFICA SALI SUL BANCALE

1° Madunina 100 pti (85 persone)

1° Burghett 100 pti (85 persone)

1° Funtan 100 pti (85 persone)

4° San Giacum 50 pti (81 persone)

5° Tupìni 35 pti (80 persone)

6° Gio’ Da Val 25 pti (70 persone)

CLASSIFICA CAMPESTRE SMALL

1° Funtan 100 pti

2° Madunina 80 pti

3° Tupìni 65 pti

4° San Giacum 50 pti

5° Burghett 35 pti

6° Gio’ Da Val 25 pti

CLASSIFICA CAMPESTRE LARGE

1° Burghett 100 pti

2° Tupìni 80 pti

3° Madunina 65 pti

4° San Giacum 50 pti

5° Funtan 35 pti

6° Gio’ Da Val 25 pti

CLASSIFICA GIOCO A SORPRESA

1° Funtan 100 pti

2° Gio’ Da Val 80 pti

3° Burghett 65 pti

4° Madunina 50 pti

5° Tupìni 35 pti

6° San Giacum 25 pti

CLASSIFICA MINIPALIO GENERALE

1° Madunina 325 pti (100 pti alla classifica Palio)

2° Burghett 305 pti (80 pti alla classifica Palio)

3° Funtan 295 pti (65 pti alla classifica Palio)

4° San Giacum 280 pti (50 pti alla classifica Palio)

5° Tupìni 250 pti (35 pti alla classifica Palio)

6° Gio’ Da Val 195 pti (25 alla classifica Palio)